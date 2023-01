Afin de peser sur le prix des œufs qui ont atteint des niveaux excessivement élevés, jusqu’à inciter les consommateurs à boycotter ce produit, le Gouvernement a réagi en autorisant l’importation de poules pondeuses. L’objectif est d’augmenter la production des œufs, ce qui devrait générer une baisse des prix.

PAR NAZIM B.

C’est la décision prise avant-hier, 17 janvier, lors de la réunion tenue au siège du ministère de l’Agriculture et du Développement rural qui a regroupé le directeur de la production agricole et les professionnels du Conseil national de la production de viandes blanches et de l’élevage de volailles.

Les deux parties ont conclu à la nécessité d’un retour à l’importation de poules pondeuses, dans ce qui présente la première action des autorités pour freiner la hausse vertigineuse des prix d’un plateau d’œufs qui a atteint les 600 DA. Cette option est de nature à impacter l’offre qui se répercutera logiquement sur le prix et le stabilisera. C’est du moins ce que souhaitent les citoyens qui n’arrivent pas à comprendre comment en est-on arrivé à cette situation.

Du côté de l’Association nationale des éleveurs de volailles (Anev), cette situation était déjà prévisible au vu de la baisse des producteurs. «Nous n’avons actuellement que 120 000 poules pondeuses. Elles ne couvrent que 30% de la demande nationale», avait déjà mis en garde, au mois de juillet dernier, Hamza Cherif, secrétaire général de l’Anev.

« Nombreux sont les producteurs qui se sont retrouvés contraints de mettre la clé sous le paillasson», a observé le même responsable, selon lequel les éleveurs de poules pondeuses qui « ont cessé l’activité se comptent par milliers ». Pour lui, «les poules pondeuses disponibles ne couvrent que 30% de la demande nationale, qui nécessite une moyenne de 360 000 têtes annuellement». Ajoutant que «le dépeuplement des fameuses poules pondeuses, qui sont majoritairement importées, se poursuit car, celles-ci ont un cycle de ponte très réduit de 6 mois maximum».

Pour sa part, le président de la Fédération nationale des aviculteurs, Ali Benchaïba, a affirmé que la hausse est justifiée par deux principales raisons, citant « la flambée du prix de l’aliment pour poules » et le « manque de production en raison de la chute du nombre de poules pondeuses ». Selon lui, la mise en place de poules de ponte coûte 1 000 dinars par sujet, alors qu’il y a deux ans, il ne dépassait pas 500 dinars, soit une augmentation de 100%. Relevant que l’apparition durant les années précédentes de foyers de grippe aviaire dans plusieurs wilayas a décimé les élevages, ce qui a poussé bon nombre d’aviculteurs à mettre la clé sous le paillasson.

«A la Fédération, nous sommes contre la hausse des prix qui affaiblit davantage le pouvoir d’achat des consommateurs. Cependant, le marché a imposé sa loi. Nous n’y sommes pour rien. Nous ferons tout pour trouver des solutions permettant de limiter les prix et par voie de conséquence préserver le consommateur sans affaiblir le producteur», a-t-il souligné. «Les aviculteurs et, contrairement à ce qui se dit, ne gagnent pas avec cette augmentation après avoir subi des pertes sèches durant les années précédentes mais aussi par rapport à l’augmentation des coûts de la production qui ont quasiment doublé», a-t-il expliqué.

Autrement dit, les éleveurs s’en lavent les mains quant à la cherté des œufs, exhibant la thèse selon laquelle le prix n’est pas décidé par eux, mais par les commerçants des deux plus grands marchés de gros d’œufs, à savoir le marché des Eucalyptus, au Centre, et le marché d’Oued Seggane, à l’Est du pays. n