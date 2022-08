PAR MILINA KOUACI

En prévision de la rentrée 2022-23, et afin de garantir un encadrement pédagogique à tous les groupes éducatifs, des directions de l’éducation ont décidé de recourir au détachement de diplômés des ENS et faire appel aux enseignants contractuels pour assurer l’encadrement pédagogique à tous les élèves. A quelques jours de la reprise des enseignants, le ministère de l’Education nationale a demandé en effet de procéder au détachement des diplômés des Ecoles normales supérieures (ENS). Depuis quelques années, le ministère octroie la priorité aux diplômés des ENS dans les recrutements du secteur de l’Education en vertu d’un contrat avec eux. Mais le recours à cette catégorie ne règle pas pour autant le problème de déficit d’enseignants dans le secteur et. Les directions de l’éducation ont, également, fait appel aux enseignants contractuels pour le combler. Cette corporation d’enseignants contractuels comptent organiser un sit-in de protestation devant l’annexe du ministère de l’Education à Alger afin de réclamer une intégration directe dans les postes vacants car, certains enseignants, auraient jusqu’à 10 ans de service à leur actif comme enseignant contractuel qui leur donne droit à une intégration directe, estiment-ils. Dans un autre volet, des syndicats demandent le retour à l’organisation scolaire normale et d’ouvrir des postes budgétaires pour faire face à la surcharge des classes. Le maintien ou non du plan exceptionnel dépend du comité scientifique chargé du suivi de l’évolution de coronavirus, mais des voix s’élèvent parmi les enseignants pour le retour à l’organisation normale afin de soulager les enseignants de «la pression et de la charge horaire» et de construire en parallèle des écoles et d’ouvrir des postes budgétaires pour solutionner ce problème.

Il y a lieu de préciser que le nombre d’élèves connaît une hausse de près de 4,3%. Le secteur de l’Education nationale accueillera au total 10 977 642 élèves, tous cycles confondus.

