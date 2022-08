Par Bouzid Chalabi

Les importateurs nationaux de poudre de lait et de maïs ne sont plus depuis le 1er août dernier soumis à l’obtention de l’attestation Algex préalable à la domiciliation bancaire leur permettant d’effectuer une opération d’importation. C’est ce qu’a annoncé l’Association des banques et des établissements financiers (Abef) dans une note datée du 25 août et adressée aux directeurs généraux des banques et établissements financiers. La note émane du secrétaire général du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations.

Il faut dire que la levée de cette formalité était très attendue par les opérateurs concernés car jusqu’ici la procédure avait fini par réduire sensiblement leurs activités faute d’un arrivage régulier et dans le temps et contraints à réduire leur production. Une situation qui a conduit certains à envisager une cessation d’activité avec tout cela comporte comme conséquence notamment sur le plan social autrement dit «la mise en congé non rémunéré d’une partie du personnel» comme l’avait confié des membres de l’Association des producteurs algériens de boissons (APAB) dans un communiqué de presse. Comme il faut rappeler qu’après la mise en exécution en octobre dernier du gel des dérogations sanitaires d’importations ( DSI) de la poudre de lait et des dérivés, les entreprises concernées notamment les grosses importatrices avaient adressé des doléances au ministère de l’Agriculture et du Développement rural qui ont débouché sur l’autorisation d’import aux opérateurs ayant conclu un contrat d’achat avant l’entrée en vigueur du gel des DSI mais sous condition de déposer leur certificat de domiciliation bancaire via la plateforme de l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (Algex). Une procédure qui a vite montré ses limites dans la mesure où les opérateurs concernés n’ont pas enregistré d’amélioration. Aujourd’hui que l’attestation de domiciliation bancaire ne leur est plus exigé, c’est pour les opérateurs concernés un retour à la pleine activité après des mois de vaches maigres. En somme, c’est une véritable bouffée d’oxygène pour ces derniers et pour leur clientèle qui faute de ne pouvoir s’approvisionner en quantité suffisante de produits à base de poudre de lait ou de maïs ont eux aussi connu une baisse sensible dans leurs chiffres d’affaires, ainsi qu’une perturbation du circuit de la distribution des produits finis. Une situation qui a motivé le gouvernement a changé de fusil d’épaule et de lever la procédure Algex.

Articles similaires