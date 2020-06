Les retraits en espèces auprès des bureaux de poste sont exceptionnellement suspendus pour les personnes morales, titulaires de Comptes Courants Postaux (CCP), et ce, pour faciliter aux citoyens les retraits en espèces de leurs salaires, allocations et pensions de retraites, indique lundi un communiqué du ministère de la Poste et des Télécommunications. La même source précise que suite à cette mesure, décidée sur instruction du président de la République, «ces personnes morales peuvent bénéficier des moyens de paiement scripturaux disponibles, moyennant l’utilisation de chèques certifiés, de virements de compte à compte ou de la présentation d’un chèque postal à l’encaissement via le système de télé-compensation avec la place bancaire» «La disponibilité des liquidités dans tous les bureaux de poste est garantie par, notamment, l’installation d’une cellule chargée du suivi quotidien de la disponibilité des fonds au niveau des bureaux de poste, composée des représentants du secteur de la poste et des télécommunications et de la Banque d’Algérie», souligne le communiqué du ministère de la Poste et des Télécommunications. «Cette période exceptionnelle constitue une réelle opportunité pour promouvoir davantage l’utilisation de la monnaie scripturale et des moyens de paiement électroniques par l’ensemble des citoyens, afin de rationaliser les retraits en espèces», conclut-t-il.

