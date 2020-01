Pas moins de 5 219 comprimés psychotropes ont été saisis lors de deux opérations de contrôle distinctes, menées au niveau du poste frontalier d’Oum Teboul (El Tarf) par les services de l’inspection divisionnaire des Douanes, relevant de la compétence territoriale de la Direction régionale des Douanes de Annaba, a-t-on appris mardi de la chargée de communication de ce corps de sécurité. Pas moins de 5 087 comprimés psychotropes ont été retrouvés dissimulés dans la roue de secours d’un véhicule touristique immatriculé en Algérie en provenance de Tunisie lors d’une première opération de contrôle, a précisé Asma Belkhiri. Le comportement suspect de l’occupant dudit véhicule a incité les douaniers à passer au peigne fin le véhicule et découvrir cette importante quantité de psychotropes, a-t-elle ajouté. La seconde opération de contrôle concerne un deuxième voyageur en provenance également de Tunisie et a permis, a souligné la même source, de mettre la main sur 132 comprimés psychotropes, soigneusement cachés dans les garnitures de son véhicule.

Les deux contrevenants seront poursuivis pour «importation de marchandises prohibées», une infraction réprimée par les articles 21 et 325 du Code des douanes, a affirmé la même source. n

