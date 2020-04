Le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique a fait état de la fourniture gratuite d’un accès à Internet à Haut débit (100 mégabytes) au profit du corps médical et des malades au niveau de l’Hôpital Frantz Fanon de Blida et de celui de Boufarik, dans le but de leur permettre d’exercer leurs nobles fonctions en cette circonstance difficile marquée par la propagation du «Covid-19», a indiqué lundi un communiqué du ministère. «Outre les différentes contributions du secteur de la Poste et des Télécommunications dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie de Coronavirus (Covid-19), l’entreprise Algérie Télécom a procédé au raccordement gratuit en Internet à Haut débit (100 mégabytes) de l’Etablissement public hospitalier de Boufarik et du Centre hospitalo-universitaire Frantz Fanon de Blida», a précisé le communiqué. La même source a ajouté que ledit centre avait déjà bénéficié de deux stations VSAT de raccordement au satellite Alcomsat 1, comme contribution apportée par Algérie Télécom Satellite (ATS) et l’Agence spatiale algérienne (ASAL) qui, à leur tour, fournissent un service Internet à haut débit (25 méga). Ce service permettra au personnel soignant des deux établissements de bénéficier, à titre gratuit, d’un accès à internet à haut débit, dans le cadre de l’exercice de leurs nobles fonctions au niveau de cette wilaya qui connait un plus grand nombre de cas d’atteinte au Coronavirus, et d’offrir les meilleures conditions de confort aux malades durant leur séjour à l’hôpital.

