Après un récital de Rui Patricio, qui a dégoûté Anthony Martial, c’est finalement sur une intervention approximative du portier lusitanien, en seconde période, que N’Golo Kanté a inscrit l’unique but de ce Portugal-France (0-1). Un but qui envoie les Bleus au Final 4 de la Ligue des Nations, programmé en octobre 2021. Samedi soir, malgré deux tentatives en première période, Cristiano Ronaldo n’aura pu faire la différence, muselé pendant 90 minutes par Presnel Kimpembé. Une disette qui se poursuit face à l’équipe de France pour l’attaquant de 35 ans. Comme le souligne Opta, Cristiano Ronaldo n’a jamais marqué contre la France en 6 rencontres (4 victoires de la France, 1 nul, 1 victoire du Portugal en finale de l’Euro 2016).

C’est l’adversaire qu’il a le plus souvent affronté sans parvenir à trouver la faille dans sa carrière toutes compétitions confondues en club et en sélection. L’attaquant de la Juventus disposera d’une nouvelle chance le 23 juin prochain, à Budapest, lors de l’Euro. n

