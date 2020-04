Cristiano Ronaldo, ses coéquipiers et l’encadrement de l’équipe du Portugal ont renoncé à la moitié de leur prime de qualification à l’Euro 2020 pour aider le football amateur national, qui a vu ses compétitions annulées par l’épidémie de coronavirus, a annoncé la fédération portugaise hier.

Ce don viendra «renforcer» un fonds de soutien créé par la fédération et qui prévoit d’aider les associations régionales et les clubs amateurs à hauteur de 4,7 millions d’euros, a précisé l’instance dans un communiqué. La FPF avait décidé mercredi dernier de mettre un terme aux compétitions des niveaux amateurs sans désigner de vainqueur. Aucune décision n’a été prise concernant une éventuelle reprise des compétitions professionnelles au Portugal, mais son organisateur semblait peu enclin à y renoncer.

«Il est fondamental que les championnats se terminent car cela permettra de retrouver une certaine normalité et préparer la saison prochaine en sachant qui a accès aux compétitions internationales, qui est champion et qui est relégué», affirmait fin mars le président de la Ligue, Pedro Proença. Vainqueur de l’Euro 2016, le Portugal ne défendra pas son titre cet été comme prévu, car le championnat d’Europe a été reporté d’un an.

