Au deuxième jour du déconfinement progressif, hier, nombreux sont les professionnels de la santé à avoir mis en garde contre un quelconque relâchement quant au respect des mesures de prévention, notamment le port du masque obligatoire et la distanciation physique.

Cela d’autant que des défections ont été constatées au premier jour de l’allègement du confinement. C’est pourquoi, le personnel sanitaire exhorte la population au respect des recommandations émises par le Comité scientifique afin de passer ce cap avec succès et pouvoir retrouver une vie presque normale. L’étape du déconfinement progressif en vigueur est un tournant que l’Algérie doit absolument réussir.

En plus du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie, les personnels de santé de Blida, la wilaya la plus touchée par le nouveau coronavirus, insistent beaucoup sur l’aspect préventif. Pour le Pr Mohamed Yousfi, chef de service des maladies infectieuses à l’EPH de Boufarik, il est «impératif de suivre attentivement les recommandations du Comité scientifique pour atténuer la pression sur les staffs médicaux et éviter au système de la santé de tomber dans un précipice, maintenant que le virus propagé entame son quatrième mois». Il avertit que «la moindre défaillance de la population peut reconduire à la situation de confinement, ce que personne ne souhaite» et appelle, dans ce sens, les citoyens au «respect des mesures de prévention pour contrecarrer l’épidémie d’autant que l’Algérie a amorcé déjà la courbe descendante».

Toujours de Blida, le Dr Boudehdir Adel, chef de service réanimation Covid-19 au CHU de la wilaya, a fait savoir que «le flux des patients a augmenté ces derniers jours, notamment dans le service où il exerce. «A Blida, le pic avait été atteint en avril dernier. S’en est suivi une décrue grâce au confinement total appliqué dans la wilaya avant que ça reparte à la hausse. Nous avons constaté que ce qu’il y a de commun entre tous les malades des derniers jours, c’est le non-respect du confinement de façon rigoureuse. Ce sont des gens qui sont sortis les jours de l’Aïd El Fitr, qui se sont rassemblés en famille, qui ont fréquenté les marchés…», a-t-il déclaré.

«En tant que médecins, nous avons constaté que le confinement avait donné des résultats positifs et que les erreurs commises, par la suite, par population ont conduit à une hausse des cas. Nous demandons, en cette période de déconfinement progressif, que les gens écoutent les appels de tous les médecins en portant le masque obligatoire dans les lieux publics, même si c’est un masque alternatif ou traditionnel, en plus du maintien d’une distance entre une personne et une autre et du lavage des mains. Cela nous évitera de retomber dans la crise sanitaire comme ça s’est passé ailleurs», a-t-il ajouté. Il donnera l’exemple de l’Allemagne qui avait commencé le déconfinement avant de se raviser en réappliquant le confinement après le constat d’une hausse des malades. «Je lance un message très clair : en cette période, appliquez les recommandations afin qu’on ne fasse pas marche arrière, car il faut savoir qu’on peut, à tout moment, avoir encore le pic qu’il y a eu à Blida ou dans les autres wilayas», a-t-il conclu.



Pour une «application stricte» de la loi

Du côté des membres du Comité scientifique, le ton est également à la mise en garde contre un relâchement. Pour le Dr Mohamed Bekkat Berkani, «la sortie du confinement est plus difficile que le confinement lui-même, car ce dernier nécessite une volonté de toutes les parties : la population et les commerçants qui ont été autorisés à ouvrir. C’est la condition sine qua non pour sa réussite». Il fera remarquer que «nous sommes toujours en période d’activité du virus et de sa transmission. Il y a certaines wilayas qui n’arrivent pas à abaisser le nombre de cas diagnostiqués quotidiennement, sans compter qu’il peut y avoir des cas asymptomatiques au sein de la population il peut y avoir des cas». C’est pourquoi, il recommande un «confinement personnel par le port du masque en toute circonstance».

Pour lui, «il faut que l’autorité montre que la force doit rester à la loi. Si on fait une loi et qu’elle n’est pas prise au sérieux, elle ne sert à rien. La loi est faite pour être appliquée, respectée. Il faut que la population patiente encore une ou deux semaines en faisant preuve de rigueur. Si on arrive à réduire le R0 (nombre moyen de personnes infectées par un malade) et le nombre de contaminants, nous irons vers plus de flexibilité d’ici la fin du mois en cours». Il appelle, par ailleurs, à «ne pas dilapider le capital acquis pendant des mois», avant de se demander si on était prêt à subir un reconfinement et de lâcher : «Il ne faut surtout pas croire que l’épidémie est derrière nous !».

Le Pr Lyès Rehali, également membre du Comité scientifique, explique d’abord que «le déconfinement progressif décidé par l’Etat depuis le 7 juin et qui devra être élargi le 14 juin est une période d’observation de la réaction de la population vis-à-vis de l’allégement. Nous avons adopté un déconfinement spécifique à notre environnement et à notre pays, car il ne faut pas avoir une vision seulement sanitaire mais plus globale. D’où nous présumons que l’Etat réfléchit aussi au souci économique, ce qui est normal, pour que les gens reprennent un peu le travail et pour qu’on puisse avoir une vie normale». Il poursuivra que «cet allégement progressif, qui peut conduire à une vie normale, est tributaire du respect strict des mesures sanitaires et gestes barrières, dont le port du masque. Nous voudrions que toute la population en fasse de même. Il y a un décret exécutif strict et nous demandons l’application stricte de la loi surtout pour le port des masques dans les lieux publics.

«Stress et épuisement professionnel» chez

le personnel de la santé

Pour sa part, Dr Amel Zertal, spécialiste des maladies infectieuses à l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) en maladies infectieuses Lâadi-Flici d’El Kettar (Alger), a évoqué la panique et l’angoisse qui se sont emparées du corps médical dès l’apparition des premiers cas. Confronté assez rapidement à un très grand nombre de patients, le personnel de l’EHS d’El-Kettar a «accusé le coup psychologiquement et physiquement», a-t-elle dit, citée par l’APS, appelant les citoyens à «respecter scrupuleusement les instructions des pouvoirs publics afin d’endiguer la propagation de cette épidémie et de desserrer l’étau sur les personnels de santé». Elle a, toutefois, déploré «l’indifférence affichée par certains citoyens quant aux mesures de prévention en affluant en grand nombre sur les marchés de fruits et légumes et les commerces sans aucun respect des conditions de protection». «Ces gens-là viennent, ensuite, en foule à l’hôpital El-Kettar pour se faire tester, alors que le respect du confinement et le port du masque dehors demeurent le meilleur diagnostic pour tous les individus».

Pour sa part, Dr Rachida Merad, psychologue, exhorte les citoyens à agir «avec prudence et circonspection afin d’écarter toute éventuelle contamination» et de «songer à éviter aux corps de la santé de subir le stress et l’épuisement professionnel afin qu’ils continuent à

assurer leur mission une fois la pandémie

éliminée.<