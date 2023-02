Le volume des exportations à partir du port d’Oran a augmenté, en 2022, à un taux de plus de 149 %, par rapport à la période 2021, a-t-on appris, lundi, de cette entreprise portuaire. Ces exportations ont concerné 3.226.813 tonnes de clinker, 482.111 tonnes de différents types de fer et 313.765 tonnes de ciment. D’autre part, le port d’Oran a traité, en 2022, 10.695.160 tonnes de différentes marchandises, contre 9.561.290 tonnes durant la même période en 2021, ce qui représente une augmentation de près de 12%.

Le mouvement des marchandises solides au port a augmenté de 45,08% par rapport à ce qui avait été réalisé à la même période l’année d’avant pour atteindre 7.994.630 tonnes. Les importations de céréales de toutes sortes occupent le premier rang des marchandises, atteignant 2.410.920 tonnes en 2022, contre 2.838.163 tonnes à la même période en 2021, avec une baisse de 15,05%. L’importation d’aliments pour bétail a également connu une augmentation de plus de 32%, passant de 1.160.618 tonnes en 2021 à 1.540.543 tonnes au cours de la même période l’année dernière. Le volume de marchandises liquides s’est élevé à 235.659 tonnes, avec une baisse de plus de 16%, y compris les huiles végétales et usagées. Par ailleurs, l’activité des marchandises diverses a connu une baisse de plus de 34%, atteignant 3.769.367 tonnes en 2021, pour chuter à 2.464.871 tonnes en 2022, comprenant notamment des produits en fer et des matériaux pour la fabrication de produits d’emballage. Le port d’Oran a enregistré une baisse de l’activité conteneurs de près de 3%, puisque 118.291 conteneurs ont été manutentionnés en 2022, contre 121.872 conteneurs en 2021, alors que le poids net des marchandises à l’intérieur des conteneurs est passé de 1.208.809 tonnes en 2021 à 1.287.130 tonnes au cours de l’année écoulée, avec une augmentation d’environ 6,50 %. Concernant le trafic des voyageurs, le port d’Oran a enregistré un mouvement

de 192.074 passagers et 54.038 véhicules au cours de l’année écoulée, a indiqué la même entreprise portuaire. n

Articles similaires