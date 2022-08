Le volume des exportations hors hydrocarbures dans le port d’Oran a augmenté de 163% au premier semestre de l’année en cours par rapport à la même période de l’année 2021, a-t-on appris mardi auprès de l’entreprise portuaire. Les exportations étaient de l’ordre de 1.545.912 tonnes de clinker, 261.641 tonnes de divers types de fer et 181.745 tonnes de ciment, en plus de l’exportation de 2.500 tonnes d’huiles usagées. La quantité de clinker exportée a augmenté de plus de 192%, suivie du ciment avec une augmentation de plus de 129% par rapport aux six premiers mois de 2021, a-t-on indiqué. Le port d’Oran a traité 5.591.103 tonnes de diverses marchandises durant les six premiers mois, contre 5.630.800 tonnes durant la même période en 2021, ce qui représente une «légère» baisse de près de 1%. Le mouvement des marchandises solides dans le port a également connu un taux de croissance de plus de 33% par rapport à ce qui avait été réalisé au cours de la même période en 2021, atteignant 4.210.544 tonnes. Les importations de céréales de toutes sortes se sont élevées à 1.291.044 tonnes, soit une baisse de plus de 27% (481.830 tonnes) par rapport à la même période de 2021. L’importation d’aliments de bétail a également connu une augmentation de 44,53%, passant de 638.721 tonnes au cours des six premiers mois de 2021 à 923.140 tonnes au cours de la même période en 2022.

Le volume des marchandises liquides s’est élevé à 123.959 tonnes, avec une augmentation de 10,52%, comprenant des huiles végétales, des huiles usagées et autres. L’activité des marchandises diverses a également connu une baisse de plus de 46%, atteignant 2.356.026 tonnes au cours des six premiers mois de 2021, pour chuter à 1.256.600 tonnes au cours de la même période de cette année. Le port d’Oran a enregistré une baisse de l’activité conteneurs au cours de la même période, en traitant 100.526 conteneurs au cours des six premiers mois de l’année en cours, contre 109.637 conteneurs au cours de la même période en 2021, soit une baisse de 8,33%. S’agissant du trafic de voyageurs, le port d’Oran a enregistré 85.767 passagers au cours des six premiers mois de cette année, tandis que le mouvement des véhicules, au cours de la même période, s’est élevé à 22.596 véhicules, a indiqué la même entreprise portuaire. <

