Moins d’une semaine après avoir annoncé que le projet du Port Centre d’El-Hamdania de Cherchell (Tipasa) sera soumis au gouvernement pour réexamen, le ministre des Travaux publics, Farouk Chiali, est revenu sur ce dossier lors du Conseil des ministres tenu dimanche. M. Chiali qui, entre-temps a été déchargé du portefeuille des Transports à la faveur d’un ministère dédié à ce secteur à travers le remaniement ministériel opéré mardi dernier, a présenté un exposé sur l’état actuel de ce mégaprojet qui continue toujours à chercher une prise en charge et un suivi à sa véritable dimension, huit années après le lancement de l’étude de l’identification des sites pour l’implantation de l’immense infrastructure portuaire à l’ouest de la capitale, des zones logistiques et industrielles ainsi que la pénétrante et la voie ferrée.

En effet, beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts depuis cette identification sans que ces infrastructures montrent des signes réels d’une avancée du projet. Certaines sources avaient même annoncé, en 2019, le transfert de ce projet vers une autre wilaya. Beaucoup d’eau donc, mais aussi des vagues de polémiques et de remises en cause concernant plusieurs acteurs impliqués, dont notamment le partenaire chinois et les promoteurs que sont Ali Haddad et la famille Kouninef, connus pour avoir bénéficié de largesses sans compter dans l’attribution d’une multitude de projets, tous secteurs confondus, grâce aux liens étroits qu’ils entretenaient avec le clan formé autour du président déchu Abdelaziz Bouteflika.

Abdelmadjid Tebboune en connaît d’ailleurs beaucoup plus qu’un bout de ce projet pour les nombreuses années qu’il avait passées au sein des gouvernements de Sellal et Ouyahia. Et il avait connu un peu plus de détails lorsqu’il avait été intronisé à la tête de l’Exécutif durant l’été 2017. En effet, lors de son passage à ce poste, M. Tebboune avait, faut-il le rappeler, inscrit le projet du port d’El Hamdania sur sa liste des priorités.

En plus d’avoir effectué une visite au site d’implantation du projet quelques jours seulement après sa prise de fonction en tant que chef du Gouvernement, M. Tebboune avait assez explicitement affiché ses intentions de faire remuer les choses en consacrant même un conseil interministériel dédié à ce dossier. C’est d’ailleurs à travers l’affaire de ce dossier que l’ex-chef de Gouvernement avait été jugé encombrant par certaines parties impliquées, et parmi les plus en vue se trouvait justement un certain Ali Haddad, considéré alors intouchable pour ses liens quasi-sacrés avec le clan présidentiel.

C’est donc un président de la République connaisseur de l’affaire du projet port El Hamdania qui a écouté l’exposé du ministre des Travaux publics. Pour preuve, Abdelmadjid Tebboune a répondu en rappelant «les pertes occasionnées par son retard de réalisation à l’économie nationale en général», alors que l’objectif stratégique de ce port consiste en «le désenclavement des pays africains sans accès maritimes avec ce que cela implique en termes d’impulsion de la vie économique et de création d’emplois», a-t-il souligné.

C’est pourquoi Abdelmadjid Tebboune a instruit le Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, de «prendre de nouveau contact avec le partenaire chinois et d’étudier le projet sur de nouvelles bases transparentes pour le soumettre une seconde fois au Conseil des ministres, dans un délai maximum de trois mois». Pour sa part, Farouk Chiali a rappelé que le projet sera financé par un prêt du Fonds national d’investissement (FNI) et un crédit de la banque chinoise Exim-bank of China.

Pour relier le projet au réseau national routier et ferroviaire, il est prévu la réalisation d’un tronçon autoroutier de 37 km dirigé vers l’autoroute Est-Ouest, du côté ouest d’El Affroun (Blida), ainsi qu’une voie ferrée électrifiée entre la gare d’El Affroun et le port d’une longueur de 48 km, a-t-il encore indiqué, ajoutant que la durée de réalisation est estimée à sept ans. Le premier responsable du secteur a, en outre fait savoir, que les dossiers d’expropriation des terrains retenus et les enquêtes commodo incommodo ont été préparés avec les sommes d’indemnisation pour les personnes touchées par les expropriations (pour utilité publique) au niveau des wilayas de Blida et de Tipasa. En outre, les mesures de préservation de l’environnement ont été prises, a-t-il mentionné, sachant que ce projet a été constamment remis en cause pour l’atteinte qu’il porte à l’environnement, notamment à la biodiversité marine d’El Hamdania. Une bataille qui se poursuit, faut-il le souligner. <

