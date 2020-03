Quarante pour cent (40%) du personnel administratif de l’Entreprise portuaire de la wilaya de Skikda ont pris mardi un congé volontaire pour éviter le risque de contamination au coronavirus (Covid-19), a-t-on appris du P-DG de cet établissement portuaire. «Le départ en congé volontaire pour 15 jours de 40 % du personnel administratif de cette entreprise concerne ceux qui ont un reliquat de jours de congé et dont la présence n’est pas indispensable au cours de cette période», a indiqué à l’APS, Imad Djalal Tanfour. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des mesures «préventives» visant à limiter le risque de contracter le Covid-19, a relevé M.Tanfour, soulignant que l’Entreprise portuaire de Skikda enregistre un mouvement quotidien de départ et d’arrivée de plusieurs navires et «un contact entre les employés de l’entreprise portuaire et ceux des différents équipages». M. Tanfour a également relevé que «la rareté de certains articles de protection, tels que les gants et les bavettes médicales, a incité plusieurs travailleurs à formuler une demande pour bénéficier de leur reliquat du congé annuel».

(APS)

