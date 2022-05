Le volume de l’activité commerciale du port de Mostaganem a connu, durant le premier trimestre de l’année en cours, un léger recul, a-t-on appris auprès de la direction commerciale de cette entreprise portuaire. Les données établies par le service des statistiques relevant de la direction commerciale du port de Mostaganem font état d’un recul de l’activité commerciale de plus de 21.000 tonnes par rapport à la même période de l’exercice écoulé. Le volume traité a ainsi dépassé jusqu’au 31 mars dernier 232.268 tonnes contre 253.000 tonnes au premier trimestre de 2021. Les importations ont connu, à la même période, une hausse de l’ordre de 5% avec 155.904 tonnes alors que les exportations ont atteint 77.000 tonnes, soit une baisse de 27%. La hausse des importations a concerné les produits agricoles notamment les céréales, le bois, les semences de pomme de terre alors que les importations des matériaux de construction, les engrais et les produits chimiques ont baissé, a-t-on indiqué de même source, précisant que durant le premier trimestre de l’année en cours, aucune opération d’importation du bitume, des produits ferreux et du ciment n’a été enregistrée. Pour les exportations à la même période de l’année en cours, les opérations ont concerné 84.000 tonnes de produits ferreux, 19.000 tonnes de Clinker, 1.573 tonnes de dattes, 686 tonnes d’hélium, et ce, en direction de plusieurs marchés européens, africains et américains. Par ailleurs, l’activité des containers a également connu une baisse à la même période aussi bien pour les opérations d’import que pour l’export avec le chargement depuis le début de l’année en cours de 812 containers d’un poids net de 9.929 tonnes et le chargement de 697 autres vers l’étranger avec un poids total de 2.000 tonnes. Le volume global de l’activité commerciale de l’Entreprise du port de Mostaganem a atteint, l’année dernière, 1,186 million de tonnes, avec une hausse des exportations de l’ordre de 500.000 tonnes de différentes marchandises et produits agricoles chargés vers différentes directions, rappelle-t-on.

Articles similaires