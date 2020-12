Au total, 300 000 tonnes de clinker (un constituant du ciment) ont été exportés, depuis début 2020, vers plusieurs pays africains à partir du port de Annaba, et ce, dans le cadre d’un programme d’exportation prévisionnel estimé à 500 000 tonnes de ce même produit, ont indiqué jeudi des responsables de l’entreprise portuaire de Annaba. Selon ces responsables, l’entreprise prévoit d’augmenter le volume des exportations de ce même produit, au cours de l’année 2021, en améliorant les prestations portuaires et en accompagnant les exportateurs à travers des services logistiques modernes qui permettront de promouvoir les exportations. Dans ce contexte, il est également prévu de créer des espaces couverts pour le stockage des produits destinés à l’exportation, en particulier le clinker, afin de permettre aux exportateurs d’entreposer la marchandise destinée à l’exportation dans des conditions adéquates au niveau du port, en plus de l’acquisition d’équipements modernes pour le chargement et le déchargement d’une capacité de 1 800 tonnes par heure, a-t-on souligné. Aussi, dans le cadre des efforts déployés pour accompagner les opérateurs économiques désirant se lancer dans l’exportation, les responsables de l’entreprise portuaire de Annaba, envisagent de créer une zone de réfrigération comptant plus de 300 conteneurs frigorifiques pour encourager les exportations de produits agricoles et autres marchandises nécessitant le respect de la chaine du froid, a-t-on indiqué. Par ailleurs, durant l’année 2021, le programme d’exportation élaboré par les exportateurs fait état d’un volume prévisionnel des exportations estimé à environ 900 000 tonnes de clinker à partir du port de Annaba. Ce dernier est considéré comme étant premier sur le plan des exportations hors hydrocarbures à travers le pays et quatrième au niveau national en matière de traitement des conteneurs. Le port de Annaba compte 22 quais d’amarrage, dont des quais réservés à l’exportation des produits du complexe sidérurgique El Hadjar, ceux de la Société des fertilisants d’Algérie (FERTIAL) et de l’entreprise national du fer et du phosphate (FERPHOS). n

