Les agents des Douanes au niveau du port d’Alger ont procédé, en coordination avec les éléments de l’Armée nationale populaire (ANP), à la saisie de 7,6 kg de cocaïne, un montant de 1,8 million Da en faux billets et des batteries de cigarettes électroniques, indique samedi un communiqué de la Direction générale des Douanes (DGD). «Dans le cadre de la poursuite des efforts conjoints des services opérationnels des brigades douanières en coordination avec les services de sécurité, les éléments des Douanes algériennes relevant de l’inspection principale de contrôle des voyageurs au port d’Alger, ont procédé, en coordination avec les éléments de l’ANP, à la saisie de 7,6 kg de cocaïne, 2.000 batteries de cigarettes électroniques et un montant de 1.800.000 Da de faux billets de 1.000 Da», précise le communiqué. Les objets saisis ont été soigneusement dissimulés à l’intérieur d’une voiture d’un ressortissant algérien en provenance de l’étranger, ajoute le communiqué. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts des services des Douanes algériennes et de la mobilisation de leurs agents dans la lutte contre la contrebande, sous toutes ses formes, notamment le trafic de drogue et de substances psychotropes, et de tout ce qui est susceptible de nuire à la santé des citoyens, outre l’attachement à la protection de l’économie nationale et à la mise en œuvre de la législation et de la réglementation relatives au mouvement des capitaux de et vers l’étranger, conclut le communiqué. 1S

