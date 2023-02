Les résultats définitifs du 6e Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) seront connus d’ici deux mois. Ils seront présentés à l’occasion d’une séance ultérieure du Conseil des ministres.

PAR NAZIM BRAHIMI

C’est ce qui a été décidé, dimanche, 5 février, à l’occasion de la dernière réunion du Conseil des ministres et dans laquelle le chef de l’Etat, au vu des orientations qu’il a données, veut que les résultats définitifs du recensement soient connus le plus vite possible dans le sens où ils «seront exploités dans le cadre des stratégies de planification gouvernementale dans différents secteurs, notamment au volet socioéconomique», selon le communiqué de la Présidence rendu public à l’issue de cette réunion.

En fixant l’échéance de l’annonce des résultats définitifs du 6e RGPH d’ici deux mois, alors que le gouvernement misait sur une durée de trois mois, le chef de l’Etat fait avancer le rendez-vous pour que ces résultats puissent aider à la prise de décisions politiques en lien avec les affaires publiques.

Autrement dit, le chef de l’Etat veut hâter l’annonce de ces résultats qu’il veut d’ailleurs définitifs, contrairement à ce que prévoyaient les départements et les organismes chargés de mener l’opération. A ce titre, la réunion du gouvernement, tenue le 25 janvier sous la présidence du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a évoqué une communication portant sur «les premiers résultats» du 6e recensement général de la population et de l’habitat. Cette communication, présentée par le ministre de la Numérisation et des Statistiques, a porté sur le bilan de l’exécution du 6e Recensement général de la population et de l’habitat qui s’est déroulée du 25 septembre au 16 octobre 2022. Ce bilan fait état des «premiers résultats» portant sur la population résidente et sur le parc de logements en Algérie, tirés des informations collectées auprès des ménages, avait indiqué un communiqué du gouvernement.

Les résultats de la 2e phase «sont attendus dans un délai de trois mois et porteront une information plus désagrégée sur la situation démographique de la population résidente, sa structure et sa composition ainsi qu’un ensemble de données relatives à ses conditions de vie et aux progrès réalisés par l’Algérie au plan socio-économique», selon la même source.

Or, depuis ce dimanche 5 février, ce ne sont pas «les premiers résultats» de l’opération qui sont attendus, mais plutôt «les résultats définitifs» et qui serviront d’outils fiables pour une meilleure planification dans un contexte marqué par de nombreux défis socio-économiques. Il s’agit aussi de mettre à disposition des décideurs et managers des données détaillées permettant l’élaboration de politiques et de programmes de développement à l’heure du boom démographique.

Programmé initialement du 25 septembre au 9 octobre 2022 avant qu’il ne soit prolongé d’une semaine, le 6e RGPH doit fournir aux pouvoirs publics des données qui reflètent au mieux «le degré d’application sur le terrain des réformes engagées par l’Etat, à tous les niveaux, au cours de ces dernières années, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des engagements internationaux, à l’instar des Objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030».

Ce qui explique son «importance stratégique» pour définir les politiques économique et sociale et, surtout, des plans de développement en adéquation avec la démographie du pays dans la mesure où les données fiables et des statistiques socio-économiques précises sont plus que nécessaires.

L’exploitation des données du recensement, telles que des informations d’ordre social, démographique et économique, permettra de formuler de manière plus efficace les politiques publiques, de les suivre et de les évaluer aux niveaux national et local.

Le personnel chargé de mener cette opération a été doté de plus de 57 000 tablettes intelligentes équipées de cartes SIM de 4e Génération, qui a nécessité la mobilisation d’une enveloppe financière de 5 milliards de dinars, dont 1 milliard pour l’achat des tablettes.

Le dernier recensement général de la population et de l’habitat remonte à l’année 2008, lequel a abouti au résultat selon lequel la population en Algérie était de 34,5 millions d’habitants.

Cette opération est la sixième du genre en Algérie, après celles organisées en 1966, 1977, 1987, 1998 et 2008. n