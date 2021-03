Touché face à Andorre dimanche, Robert Lewandowski va quitter sa sélection. Dans un communiqué, la Fédération polonaise annonce que l’attaquant du Bayern Munich souffre d’une blessure ligamentaire et devra se soigner entre 5 et 10 jours. Le club bavarois

Le Bayern Munich attendait (impatiemment) des nouvelles de Robert Lewandowski, sorti face à Andorre, dimanche, avec la Pologne. Auteur d’un doublé, l’attaquant bavarois souffre d’une blessure au ligament du genou droit, comme communiqué par la Fédération polonaise de football. Il manquera donc le match face à l’Angleterre, mercredi, dans le cadre des qualifications de la Coupe du monde 2022.

Au vu de la blessure, la Pologne a décidé de libérer Lewandowski. « Le traitement de ce type de blessure prend généralement de 5 à 10 jours. Par conséquent, Robert Lewandowski retournera dans son club », précise le communiqué. Une information qui intéresse de près le PSG, qui affronte le Bayern Munich en quart de finale aller de la Ligue des champions le 7 avril prochain. Soit dans neuf petits jours… Probablement d’ores et déjà forfait pour le choc face à Leipzig, samedi, en Bundesliga, Lewandowski est très incertain pour la manche aller contre le club parisien.

