Faisant du surplace depuis quelques années, la coopération algéro-française s’est dotée, à la faveur de la visite de Macron en Algérie achevée avant-hier, de la Déclaration d’Alger, qui est censée lui donner un nouvel élan à la mesure des ambitions affichées à l’occasion par les chefs d’Etat des deux pays, mais aussi des attentes exprimées par plusieurs milieux en Algérie comme en France.

PAR NAZIM BRAHIMI

S’il est permis d’observer que la visite n’a pas eu la consistance souhaitée, il reste cependant admis que le nouveau cadre est de nature à permettre aux deux parties de réaliser beaucoup de chose « ensemble » sur la base des principales décisions prises aux niveaux politique, stratégique, économique, scientifique et en se référant à la Déclaration commune ainsi qu’aux accords signés.

A ce titre, il a été souligné dans le préambule de la Déclaration, la France et l’Algérie sont « …résolument déterminées à promouvoir leur amitié et à consolider leurs acquis en matière de coopération et de partenariat, renouvellent leur engagement à inscrire leurs relations dans une dynamique de progression irréversible à la mesure de la profondeur de leurs liens historiques et de la densité de leur coopération ».

Les deux parties semblent ainsi mesurer le poids du contentieux mémoriel qui pèse sur les relations qu’entretiennent les deux pays.

« Les deux parties entreprennent d’assurer une prise en charge intelligente et courageuse des problématiques liées à la mémoire dans l’objectif d’appréhender l’avenir commun avec sérénité et de répondre aux aspirations légitimes des jeunesses des deux pays », est-il écrit dans le chapitre 2 de la déclaration qui est dédié à l’Histoire et la mémoire.

Dans cette perspective, elles ont convenu d’établir une « commission conjointe d’historiens français et algériens » chargée de travailler sur l’ensemble de leurs archives de la période coloniale et de la guerre d’indépendance, relevant que « ce travail scientifique a vocation à aborder toutes les questions, y compris celles concernant l’ouverture et la restitution des archives, des biens et des restes mortuaires des résistants algériens, ainsi que celles des essais nucléaires et des disparus, dans le respect de toutes les mémoires ».

Cependant, la grande nouveauté dans la coopération algéro-française a été signée dans le registre du dialogue politique en décidant de « rehausser leurs concertations politique traditionnelles par l’institution du « Haut Conseil de coopération » au niveau des Chefs d’Etat, pour approfondir et concevoir, ensemble dans un esprit de confiance et de respect mutuels, des réponses adaptées aux questions bilatérales, régionales et internationales d’intérêt commun, en allusion, du moins dans l’immédiat, à la situation dans le Sahel où se disputent de grands enjeux.

La Déclaration d’Alger note que le Haut Conseil de Coopération « supervisera les activités des différents mécanismes de la coopération bilatérale et donnera les grandes orientations sur les principaux axes de coopération, sur les actions concrètes de partenariat et en évaluera la mise en œuvre », ajoutant que « des visites ministérielles bilatérales dans tous les domaines concernés se tiendront à échéance régulière pour en assurer le suivi ».

En ce qui concerne les questions de défense et de sécurité, les chefs d’Etats réuniront les responsables des deux pays sur le modèle de la réunion de Zeralda du 26 août 2022 – la première du genre -, chaque fois que nécessaire, est-il encore relevé dans le document, lequel annonce que ce Haut Conseil se tiendra « tous les deux ans, alternativement à Paris et à Alger selon les modalités à définir ultérieurement ».



«Partenariat équilibré»

Par ailleurs, la France et l’Algérie œuvreront à donner un nouvel élan à leurs relations économiques pour favoriser « un partenariat équilibré dans l’intérêt des deux pays ». Les deux parties entendent ainsi, selon les termes de la Déclaration d’Alger, de « favoriser une relance de leurs échanges économiques et encourager le développement des partenariats entre leurs entreprises ainsi que la recherche pour l’innovation », en ciblant les secteurs d’avenir : le numérique, les énergies renouvelables, les métaux rares, la santé, l’agriculture et le tourisme.

Les deux parties sont convenues aussi de coopérer ensemble sur la transition énergétique notamment à travers « une coopération dans les domaines du gaz et de l’hydrogène » et d’un « programme de recherche d’innovation technologique sur la récupération et le traitement du gaz de torchage ».

Cette relance devrait se traduire par « l’accroissement de l’investissement, la préservation et la création d’emplois sur leurs territoires respectifs, notamment à destination de la jeunesse, à travers une étroite implication des opérateurs économiques des deux pays à sa définition et au suivi de sa mise en œuvre. ».

A l’adresse de la jeunesse, il a été décidé de créer un incubateur de start-ups en Algérie, et son appui par les structures publiques et privées d’ores et déjà développées, en vue d’établir un réseau d’incubateurs de part et d’autre de la Méditerranée

Il sera également question du développement de la formation, à travers l’intensification des coopérations universitaires et de l’enseignement supérieur dans les domaines d’avenir, dont en priorité l’économie numérique, la transition énergétique, les industries culturelles et la santé notamment.

Le document évoque, à ce propos, « la mise en œuvre des conditions d’une mobilité positive entre les deux pays » et « l’appui à des projets d’investissement d’avenir en France et en Méditerranée, initiés notamment par les PME, à travers le Fonds de 100 millions d’euros pour les entrepreneurs issus de la diaspora maghrébine qui sera implanté à Marseille ».

En matière de recherche scientifique, les Instituts Pasteur de France et d’Algérie vont accroître leurs échanges de chercheurs via un laboratoire de recherche commun.