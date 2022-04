Par Khaled Remouche

C’est sans doute dans un contexte de mécontentement des fonctionnaires et des retraités, en raison des augmentations des revenus considérés comme modestes, que le chef de l’Etat a annoncé, samedi soir, lors de sa rencontre traditionnelle avec les médias, une nouvelle hausse des salaires et une revalorisation de l’allocation chômage. Cela, dès janvier 2023, a-t-il dit, précisant attendre «les résultats définitifs des recettes nationales réalisées à la fin de l’année en cours».

L’annonce du chef de l’Etat indique, donc, que les mesures qu’il a décidé récemment par la hausse des salaires consécutive à la baisse de l’impôt sur le revenu global (IRG), par la révision du point indiciaire et par la revalorisation des pensions de retraite à partir de mai prochain, n’ont pas suffi. Elle marque également le souci du gouvernement et de l’Etat au plus haut niveau de sa représentation à désamorcer une éventuelle crise sociale, déjà manifestée par la grogne des syndicats de la fonction publique et par l’angoisse que suscite chez les salariés comme chez les ménages la rapide et inquiétude dégradation du pouvoir d’achat. Un processus enclenché depuis la chute des prix du baril de pétrole, l’été 2014, mais qui s’est accentuée encore aujourd’hui par les effets de la crise sanitaire du Covid 19 et, maintenant, par les incidences négatives du conflit russo-ukrainien sur les économies mondiales et ses conséquences sur les matières premières, toutes catégories confondues.

Ce déminage, au point de vue du chef de l’Etat, a un sens politique. Il a rappelé, en effet, «le soutien des catégories vulnérables» comme la marque permanente de «l’engagement de l’Etat» en leur faveur, allant jusqu’à rappeler la Déclaration de Novembre 54. Techniquement, il a annoncé la mise en place d’une «commission nationale» d’ici la fin du mois de mai, une structure qui sera composée, a-t-il expliqué, d’élus de l’APN et de représentants d’associations ; pour mettre en place «une stratégie nationale avec des mécanismes de révision des subventions qui seront orientées vers les classes à faible et moyen revenus».

Le fait nouveau, qui est sans doute indicateur aussi de la conscience de l’Etat des dégâts de la dégradation du pouvoir d’achat, est que le chef de l’Etat intègre les «couches moyennes» dans les catégories éligibles aux subventions qui seront fixées pour leur faire amortir les effets de la marche vers les prix libres qui toucheront en particulier le lait, le pain, l’huile, le sucre, les carburants et, probablement, l’eau, le gaz et l’électricité.

L’ampleur et le caractère sensible du chantier laissent penser que la réforme des subventions pourrait être appliquée en 2023 et que l’augmentation décidée par le chef de l’Etat des salaires, pour 2022 et 2023, est conçue pour atténuer l’effet de la réduction des subventions sur le pouvoir d’achat des ménages. Une telle atténuation est rendue possible par l’embellie des prix des hydrocarbures et par un baril à plus de 100 dollars. C’est ce qui a d’ailleurs encouragé l’Exécutif à augmenter les salaires et à instituer une allocation chômage.

Le Président de la République anticipe ainsi une augmentation substantielle des recettes en devises tirées des exportations d’hydrocarbures et donc une hausse des recettes fiscales pétrolières qui permettront d’aller vers une politique salariale et une couverture sociale, notamment pour les retraites, relativement proportionnelle à la réalité du marché à la consommation.

Le poids des montants alloués à l’augmentation des salaires et des pensions sur le budget de l’Etat sera donc élevé en 2022 et 2023. C’est le prix à payer pour préserver la paix sociale dans le pays. La question, cependant, est de savoir si l’économie nationale est suffisamment solide pour que l’Etat puisse offrir aux salariés de substantielles augmentations. La durabilité de ces hausses ne sera possible à l’avenir que par une dynamique économique, un essor des entreprises et un management adéquat d’une administration qui reste balourde, voire préjudiciable pour toute réforme, et par la sphère réelle qui lie le salaire à l’efficacité ainsi qu’à la productivité et la performance. n

