Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a installé, mardi, les membres du Haut conseil de l’énergie, une instance chargée de définir les orientations en matière de politique énergétique nationale, de sécurité énergétique du pays et de régulation du marché énergétique national, indique un communiqué de la Présidence de la République.

«Conformément à la Constitution, notamment les articles 91 alinéa 07 et 141 alinéa 01, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a installé, ce jour, les membres du Haut conseil de l’énergie qui est chargé de définir et d’assurer le suivi des orientations en matière de politique énergétique nationale, de sécurité énergétique du pays et de régulation du marché énergétique national», lit-on dans le communiqué.

Articles similaires