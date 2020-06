La reprise de l’activité judiciaire décidée récemment par le ministère de la Justice a ravivé la tension entre la tutelle et le Syndicat national des magistrats. En plus d’avoir reproché à la tutelle son exclusion dans la prise de cette décision, le SNM énumère une série de griefs dressant un tableau peu reluisant de la gestion du secteur.

Le Syndicat national des magistrats (SNM) enregistre «avec amertume et regret la détérioration de la situation dans le secteur de la justice», peut-on lire dans un communiqué des représentants des magistrats qui pointe du doigt l’adoption par la tutelle d’«instruments de gestion dépassés».

Pour le SNM, «la démarche qui caractérise la gestion du ministère de la Justice est incompatible avec les instruments de gestion moderne et professionnelle qui incombent à ceux qui sont chargés de la gestion des affaires publiques basées sur la démocratie participative». Il estime que la gestion moderne du secteur ne peut contourner «la voie du dialogue sans engager toutes les parties concernées à exprimer leur opinion sur des questions qui concernent le secteur, sans haine, de nature à garantir des décisions judicieuses applicables avec sérénité (…)».

C’est la raison pour laquelle il est reproché, notamment à la tutelle, l’exclusion du SNM qui pourtant «représente les deux-tiers des magistrats, les greffiers et les huissiers de justice des discussions sur la reprise de l’activité judiciaire, ajoute la même source. «D’autant plus que la question est intimement liée aux droits professionnels de ces catégories», explique le SNM, qui s’interroge sur les motivations qui ont poussé le ministère à consulter «exclusivement» l’Union nationale de l’ordre des avocats (Unoa), dont le président a annoncé les décisions prises avant les services du ministère. Le constat étant établi, le SNM dit conclure à travers l’attitude du ministère une intention de ne pas laisser «s’exprimer d’autres dynamiques dans le secteur» s’accordant dès lors le devoir de chercher «les raisons de ce favoritisme et de ce compromis». «Le dernier chapitre de la mascarade est le retrait, dans le dernier mémorandum publié par le ministère, de certaines décisions prises la semaine dernière sur la manière de reprise de l’activité judiciaire», reproche le SNM.

Pour ce dernier, cela traduit «l’improvisation et la confusion chez ceux qui président aux services du ministère, dont l’actuel ministre, sachant que ce n’est pas la première fois que des notes de travail sont retirées peu après leur publication, ce qui affecte la crédibilité de l’Etat et de ses institutions».

Le SNM ne compte pas s’arrêter à la dénonciation, mais promet de donner de la consistance à sa contestation annonçant la convocation de son conseil national pour le mois de juillet afin de «décider de ce qu’il juge approprié et faire face à la persistance du ministre de la Justice à ignorer les juges et leurs représentants légaux».

Il faut souligner que les relations entre le ministère de la Justice et le SNM n’ont pas cessé de s’envenimer pour diverses raisons. La récente brouille entre les deux parties a été déclenchée après la décision «unilatérale» de la tutelle pour la reprise au niveau des cours et tribunaux du traitement des affaires civiles et administratives dans lesquelles des avocats sont constitués.

Dans sa réaction, le SNM avait appelé les magistrats à «ignorer la teneur de ladite note et à reporter la reprise de l’activité jusqu’après l’Aïd el Fitr», invitant le premier magistrat du pays à intervenir «en urgence pour résoudre cette crise». N. B.

Articles similaires