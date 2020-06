Un groupe d’entrepreneurs de différents secteurs d’activités économiques s’est réuni tout récemment au siège de l’Association nationale des commerçants et artisans (Anca) avec pour but de débattre des problèmes qu’ils rencontrent et initier des actions qui puissent leur permettre de s’en sortir. A cette occasion, ils étaient nombreux à étaler les difficultés qu’ils rencontrent dans l’exercice de leurs activités et des retombées de la mesure de confinement par suite de la pandémie de la Covid-19. Et d’espérer que le gouvernement va leur venir en aide. C’est d’ailleurs ce que souhaite le président de l’Anca, Hadj Tahar Boulanouar. Ce dernier contacté par Reporters nous a rapporté : «Les entrepreneurs affiliés à notre association se disent très inquiets quant à l’avenir de leurs entreprises non sans cacher que les associations patronales dont ils relèvent ne font pas assez devant la dure situation que traversent des centaines de petites entreprises. Ils se sentent délaissés et c’est pourquoi nous avons décidé de leur apporter notre soutien». Ce dernier nous indique qu’à l’issue de leur réunion, «il a été procédé à l’installation du bureau de la commission nationale des entrepreneurs, dont le principal objectif est de créer un réseau entrepreneurial». Le principal objectif de cette commission est de cerner les problèmes du secteur et d’œuvrer à la promotion de l’entrepreneuriat. Les membres du bureau ont évoqué les problèmes des créances accumulées des entrepreneurs, en raison des mesures de confinement sanitaire», nous a indiqué Hadj Tahar Boulanouar, révélant que l’Anca a plaidé pour le report du paiement des cotisations sociales et exonération fiscale durant la période de confinement, outre la révision du Code des marchés publics. Notons que notre interlocuteur nous a dévoilé que la réunion qu’a abritée son association s’est faite sous l’insistance de nombreux entrepreneurs qui considèrent que les quelques dispositifs mis en place par le gouvernement pour soutenie la trésorerie des entreprises en très mauvaise posture «se sont avérées insuffisantes», estiment-ils. A propos de ces dispositifs, il y a lieu de savoir que c’est à la faveur d’un décret exécutif qu’ils ont été mis en place. En clair, ce décret est venu soutenir les entreprises et donc alléger le poids de leurs dépenses autorisant de fait de mettre jusqu’à 50% de l’effectif en congé sans solde, avec un système de rotation dans le cas où l’activité tournerait partiellement. De même, octroyer aux entreprises une pause au niveau des déclarations fiscales.

Soulignons, enfin, que de nombreux patrons de PME et TPE plaident pour un moratoire fiscal, compte tenu de l’arrêt de leurs activités et, qui plus est, leur reprise demande du temps, au moins quatre mois. «Ce qui va grever lourdement notre trésorerie et par voie de conséquence nous serons dans l’impossibilité d’honorer nos redevances fiscales», indiquent de nombreux patrons.

