Une convention de coopération a été signée mardi à Alger entre le Fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises (FGAR) et la Banque de développement local (BDL) visant à garantir les crédits d’exploitation au profit des propriétaires de PME.

La convention définit “les conditions et les modalités d’octroi des garanties financières liées aux crédits d’exploitation accordés par la BDL au profit des propriétaires d’entreprises et qui sont couvertes par le FGAR”.

Elle a été signée, au siège de la Direction générale de la BDL, par le directeur général de la banque, Youcef Lalmas, et le directeur général du FGAR, El-Hadi Temam, en présence du directeur de l’intelligence économique au ministère de l’Industrie, Mokdad Aggoune, et de cadres des deux établissements.

A cette occasion, M. Lalmas a précisé que “cette importante convention, première du genre dans le secteur financier et bancaire, permettra aux PME de garantir les crédits d’exploitation, en plus des crédits d’investissement”, ajoutant que le principal objectif de ce partenariat était “la promotion de l’économie nationale par le financement des investissements des petites et moyennes entreprises conformément aux orientations des hautes autorités du pays”.

Selon le responsable, la convention prévoit de “soutenir les entreprises qui souhaitent obtenir des crédits bancaires, mais qui n’ont pas les moyens de payer la garantie du projet”.

Ces entreprises, a-t-il expliqué, “seront orientées par les agences de la BDL à travers l’ensemble du territoire national vers le FGAR, qui couvrira les risques liés aux crédits d’exploitation permettant aux entreprises le financement de l’achat de matières premières et la gestion de leur trésorerie et le financement initial de l’exportation dans le commerce extérieur”.

La convention prévoit également “l’octroi de garanties financières aux nouvelles PME où à celles qui souhaitent étendre leurs activités pour leur permettre d’accéder aux crédits bancaires”, a ajouté M. Lalmas, estimant que “le ciblage de ces entreprises, qui représentent plus de 90 % du tissu économique national, contribuera à l’inclusion financière et à la lutte contre l’économie parallèle”.

Dans ce contexte, il a indiqué qu’un travail sera mené, en coordination avec le FGAR, pour “activer” l’accès aux crédits d’exploitation de manière moderne et efficace, via un portail électronique permettant de soumettre et d’approuver en ligne des demandes de garantie des crédits d’exploitation.

De son côté, M. Temam a fait savoir que cette coopération entrait dans le cadre de “l’élargissement du partenariat à la garantie des crédits d’exploitation, qui est un nouveau service lancé par le Fonds en marge des travaux de la conférence nationale sur “la garantie financière” (24 mai 2022), rappelant l’annonce par le ministre de l’Industrie, au cours de cette rencontre, du lancement officiel du service de garantie des crédits d’exploitation “pour s’adapter aux nouvelles mesures introduites par la nouvelle loi sur l’investissement et assurer un accompagnement optimal aux porteurs de projets à travers un accès facilité aux crédits bancaires”.

La Banque de développement local est le premier partenaire du Fonds de garantie des crédits aux petites et moyennes entreprises compte tenu du niveau des engagements financiers entre les deux établissements, a fait remarquer le responsable, rappelant que la BDL a été la première banque à signer une convention avec le FGAR, en 2004, concernant les crédits d’investissement.

Le FGAR a accompagné 3.505 entreprises, 586 d’entre elles ayant bénéficié de crédits auprès de la BDL, et ce, dans différents secteurs d’activités, pour une valeur totale des projets de plus de 34 milliards de dinars, avec une couverture bancaire par la BDL de 19,7 milliards de dinars, garantis par le fonds à hauteur de 10,4 milliards de dinars. Ces projets ont permis la création de 13.316 emplois.