Une nouvelle secousse tellurique de magnitude 3,4 degrés sur l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée vendredi à 13h48 dans la wilaya de Mila, indique le Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un communiqué. L’épicentre de la secousse a été localisé à 7 km au sud-est de la ville de Sidi-Merouane, précise la même source. La même wilaya avait enregistré cinq autres secousses respectivement à 9h12 (4,5 degrés), 9h51 (3,4 degrés), 10h45 (3,2 degrés), 10h49 (3,4 degrés) et 11h17 (3,4 degrés). L’épicentre de ces secousses a été localisé respectivement à 7 km, 6 km, 4 km, 8 km et 1 km au nord-est de la ville de Sidi-Merouane. Dans une dépêche publiée à 15h10, ce vendredi, l’APS annonçait qu’aucune perte humaine ni dégâts matériels n’ont été enregistrés.

