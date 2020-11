Par Jalil M.

En une journée, des dizaines d’hectares de surface forestière sont parties en fumée vendredi dernier. Des incendies ont, en effet, ravagé des forêts dans plusieurs wilayas, dont Oran. Les services de la Protection civile ont dû intervenir avec un renfort humain et logistique afin de venir à bout de trois incendies déclarés au niveau des forêts de Madagh, Kristel et Sidi Ghalem, relevant respectivement des communes de Aïn El Kerma, Gdyel et Tafraoui.

Selon la Direction de la Protection civile, les trois feux enregistrés ont été tous contrôlés. Les efforts fournis visaient notamment à stopper l’avancée des flammes vers les foyers proches. Bilan, 8 hectares de pins d’Alep et autant de surface de couvert végétal et de broussailles qui sont partis en fumée. Eteindre ces feux a permis aux agents de la Protection civile de protéger d’autres forêts. Ces feux de forêt suspects font l’objet d’une enquête afin de savoir si l’étincelle de cette série d’incendies était naturelle ou criminelle. Pour un groupe de jeunes qui avait l’habitude de passer les après-midis au niveau de la forêt de Madagh, «c’est regrettable de voir une si belle forêt ravagée par le feu. C’est une véritable perte pour la wilaya, on espère que ce n’est pas la main humaine qui serait derrière cet acte, car certaines familles et les randonneurs ne respectent pas les consignes des agents de la Conservation des forêts, qui veulent justement éviter ce genre d’incidents».

Un agent de la Protection civile, qui avait participé à l’opération d’extinction des feux, nous a affirmé qu’«avec un peu de retard, les foyers limitrophes des forêts de Kristel, Madagh et Sidi Ghalem auraient été ravagés par les flammes, surtout avec le vent qui soufflait vendredi».

Rappelons que la Direction de la Protection civile a mobilisé une vingtaine de camions et près de 70 agents, avant que les wilayas voisines, à l’instar d’Aïn Témouchent, n’envoient un renfort afin de participer à cette opération. En plus d’Oran, 8 autres wilayas ont connu des feux de forêt. Au total, 21 incendies ont été enregistrés en 48 heures faisant deux morts et plusieurs blessés selon le bilan de la Direction générale de la Protection civile.

