Deux morts et 800 hectares partis en fumée en 24 heures…





Deux morts, plus de huit-cents hectares de forêt et terres agricoles ravagés par les flammes ainsi que d’importants dégâts matériels enregistrés, est le lourd bilan préliminaire de la nuit apocalyptique vécue dans plus d’une dizaine de wilayas dans la nuit de vendredi 6 novembre, où plus d’une quarantaine d’incendies simultanés ont été enregistrés dans les wilayas de Tipasa, Sidi Bel Abbès, Boumerdès, Tlemcen, Tizi Ouzou, Oran, Mostaganem, et Aïn Témouchent, Béjaïa, Chlef et Médéa.

La wilaya la plus meurtrie est Tipasa, qui a enregistré deux morts et une cinquantaine de personnes admises aux urgences pour asphyxie et étourdissements suite aux fumées des incendies qui ont atteint les habitations.

Le colonel Achour Farouk, Directeur de la communication et des statistiques à la Direction générale de la Protection civile, a ainsi déploré que la wilaya de Tipasa a enregistré 10 incendies ayant fait deux morts, deux hommes qui se sont retrouvés encerclés par les flammes à l’intérieur d’un poulailler à Douar Oued Mhaba, commune de Gouraya.

Il a aussi précisé que les unités d’intervention de la Protection civile ont réussi à évacuer 25 personnes au niveau de plusieurs villages qui étaient entourés par le feu dans la commune de Gouraya. Les victimes ont été prises en charge et ont reçu les soins nécessaires et ce en présence du Directeur général de la Protection civile, Boualem Boughlef, et du wali de Tipasa, qui sont déplacés pour s’enquérir de près de la situation.

La région de Gouraya, qui se distingue par un important massif forestier et de nombreux douars, a nécessité la mobilisation par les services de Protection civile d’environ 80 camions équipés, 150 éléments, tous grades confondus, et de 2 hélicoptères soutenus par des colonnes mobiles des services de la Protection civile de la wilaya d’Alger et de l’Unité nationale d’instruction et d’intervention en vue de circonscrire le feu et protéger la population habitant à proximité des foyers d’incendie. Au moment où nous mettions sous presse, les opérations d’intervention visant à éteindre ces incendies de forêt dans la région de Gouraya se poursuivent toujours.

Les forêts de Chlef, d’Oran et Tlemcen fortement sinistrés

Pour sa part, le Directeur général des forêts Ali Mahmoudi a déclaré, sur les ondes de la Radio nationale : « Nous avons enregistré une quarantaine d’incendies à l’échelle nationale dont le gros a été enregistré dans les wilayas de l’Ouest où un sirocco des plus violents a favorisé la propagation des incendies. »

Selon les unités de la Protection civile de la wilaya de Mostaganem, un incendie, qui s’est déclaré à la forêt de Bourahma, a détruit 5 hectares de couvert végétal dont différentes espèces d’arbres dont le pin.

L’opération d’extinction, qui a duré plusieurs heures, a vu la mobilisation d’engins de l’unité principale de la Protection civile de Mostaganem, quatre unités secondaires et des moyens de l’unité de lutte contre les incendies de la Protection civile, en plus de l’implication des services des forêts et des communes. Les services de la Protection civile ont ensuite mis en place un dispositif de surveillance en lançant une opération de refroidissement pour éviter l’apparition de nouveaux foyers à cause du vent violent enregistré dans la wilaya.

Dans la wilaya d’Oran, dans un bilan préliminaire, les services de la Protection civile ont annoncé que les trois incendies qui se sont déclenchés dans plusieurs forêts de la wilaya d’Oran ont ravagé 17 hectares de couvert forestier. Les opérations d’extinction des trois incendies au niveau des forêts de Madagh, Tafraoui et Kristel ont été accomplies avec succès, soulignent les responsables de la Protection civile de la région, ajoutant que la situation est sous surveillance pour empêcher toute reprise.

Les services de la Protection civile ont mobilisé tous les moyens humains et matériels pour l’extinction de ces incendies sous la supervision et la coordination de leur directeur de wilaya, colonel Mahfoud Souiki, dont 27 camions multitâches, des véhicules d’appui et plus de 100 agents d’intervention, tous grades confondus. Le pire a été évité à Madagh, où les unités de la Protection civile ont réussi à préserver une auberge accueillant des enfants cancéreux en plein cœur de la forêt. Le pire a également été évité dans la wilaya de Chlef, où les unités de la Protection civile ont réussi à circonscrire un feu qui se rapprochait dangereusement d’un entrepôt de gaz butanes contenant plus de 300 bonbonnes, ce qui aurait eu des effets désastreux si elles avaient explosé.

Par ailleurs, dans la wilaya de Béjaïa, selon un communiqué de la cellule de communication de la Direction de la Protection civile, 19 feux de forêt ont été enregistrés lors de la nuit de vendredi à samedi derniers, dont 5 jugés importants au niveau des localités d’Amizour, Barbacha, Kendira, Beni Maouche et TinBerber. Tous les incendies ont été éteints suite au déploiement des unités de la Protection civile de la wilaya. Le bilan provisoire est la perte en couvert végétal avoisinant les 30 hectares dont le plus important est celui de la région de Kendira avec à lui seul 15 hectares.

Au moment où nous mettions sous presse, si la majorité des foyers d’incendie a été maîtrisée, les éléments de la Protection civile s’activent toujours dans les wilayas de Tipasa et Chlef à éteindre quelques foyers d’incendie persistants et dont le travail est rendus ardu par la difficulté de la topographie du terrain et les vents violents qui attisent les flammes.



«Intransigeant envers les coupables»

Suite à ce drame humain et environnemental, le Premier ministre s’est déplacé, hier, en urgence dans la région sinistrée de Tipasa, la wilaya la plus touchée. Il a assuré, tel qu’il avait écrit plus tôt sur sa page officielle, que « l’Etat sera intransigeant et très sévère envers les coupables, si les enquêtes venaient à prouver que ces feux sont d’origine criminelle ».

Présentant ses condoléances aux familles endeuillées par ces terribles incendies, il a assuré que l’Etat indemnisera les agriculteurs et les éleveurs de volailles et de bétail qui ont enregistré de fortes pertes matériels.

Il a également déclaré que « les forêts sont un capital économique et environnemental pour tous les Algériens que nous ne sommes pas près de céder ». Il a aussi tenu à rendre hommage aux éléments de la Protection civile et aux gardes-forestiers, soulignant qu’ils méritent « toute notre reconnaissance et considération pour leur courage, leur dévouement et leur mobilisation au service du pays et du citoyen ».

Pour rappel, la wilaya de Tipasa avait annoncé, en septembre dernier, avoir enregistré, durant l’été 2020, son plus lourd bilan de dégâts occasionnés par des feux de forêt depuis 2010, avec des pertes estimées à près de 900 hectares de végétation.

Plusieurs pyromanes avaient été arrêtés en août dernier à la suite de violents incendies qui ont détruit en Algérie plusieurs milliers d’hectares de forêt ces derniers mois. Selon un bilan de la Protection civile, depuis le 1er janvier à ce jour plus de 15 000 hectares sont partis en fumée. n