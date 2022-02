La commission exécutive du Comité international olympique (CIO) a recommandé hier de bannir les Russes et les Bélarusses des compétitions sportives, après l’invasion russe en Ukraine. Mesure symbolique mais forte, elle a aussi retiré «l’ordre olympique» à tous les hauts responsables russes, à commencer par le président Vladimir Poutine. La commission exécutive du CIO «recommande aux Fédérations internationales de sport et aux organisateurs de manifestations sportives de ne pas inviter ou de permettre la participation d’athlètes et de représentants officiels russes et bélarusses aux compétitions internationales», selon un communiqué sur cette décision de la commission exécutive de l’instance sportive. Si «pour des raisons organisationnelles ou juridiques», il n’est pas possible d’empêcher la venue de sportifs russes, le CIO demande à ce qu’ils ne puissent pas être «autorisés à participer sous le nom de Russie ou de Bélarus». La question est particulièrement urgente pour les Jeux paralympiques, qui débutent vendredi à Pékin. « Lorsque, dans des circonstances très extrêmes», mettre en place ces mesures « n’est pas possible à court terme pour des raisons organisationnelles ou juridiques, la CE du CIO laisse à l’organisation concernée le soin de trouver sa propre voie », selon l’organisation qui « s’est notamment penchée sur les prochains Jeux Paralympiques d’hiver» et «a réitéré son plein soutien au Comité International Paralympique (IPC) et aux Jeux ». Rompant avec sa tradition d’exigence de neutralité des sportifs, le CIO a salué « les nombreux appels à la paix lancés par les athlètes, les responsables sportifs et les membres de la communauté olympique mondiale. Le CIO admire et soutient en particulier les appels à la paix des athlètes russes ».



Les instances sportives de l’Europe agissent

Les instances sportives de toute l’Europe ont également décidé d’isoler davantage et de condamner la Russie après son invasion de l’Ukraine en refusant d’accueillir ou de jouer contre des équipes du pays. La Finlande souhaite que l’équipe russe de hockey soit bannie du Championnat du monde masculin qu’elle accueillera en mai, la fédération suisse de football a fait savoir que son équipe féminine ne jouera pas contre la Russie en juillet lors du Championnat d’Europe, et le club de football allemand Schalke a révélé qu’il avait décidé de mettre fin à son partenariat de longue date avec le géant énergétique russe Gazprom.

La FIFA, l’instance dirigeante du football, a jusqu’à présent refusé d’exclure la Russie de la Coupe du monde. L’équipe russe, qui, selon la FIFA, devra y prendre part en tant qu’Union russe de football à titre de sanction, devait accueillir la Pologne le 24 mars lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde. Mais la Pologne et les prochains adversaires potentiels de la Russie, la Suède et la République tchèque, ont tous révélé qu’ils refuseraient de sauter sur le terrain. Dans le football de club européen, l’équipe russe du Spartak Moscou doit toujours jouer la semaine prochaine en Ligue Europa contre le club allemand de Leipzig. L’UEFA a autorisé le Spartak à prendre sa place lors du tirage au sort des huitièmes de finale vendredi, au lendemain de la décision de Vladimir Poutine d’envahir l’Ukraine.



Un précédent en 1992

Il existe un précédent pour retirer les équipes russes du sport. En 1992, à la suite des sanctions des Nations Unies, la FIFA et l’UEFA avaient expulsé la Yougoslavie de ses compétitions lorsque la guerre a éclaté dans les Balkans. Outre les efforts de Schalke pour abandonner Gazprom en tant que partenaire, l’UEFA devrait également voir si elle peut annuler ses accords de commandite avec l’entreprise. Gazprom parraine à la fois la Ligue des Champions et le Championnat d’Europe. La FIFA a fait l’objet de plus de critiques parmi les instances sportives pour avoir permis à la Russie de continuer à participer, du moins pour le moment, aux éliminatoires de la Coupe du monde. Elle a laissé la porte ouverte à une possible interdiction. Au lieu d’interdire l’équipe, la FIFA a tenté de faire un compromis en ordonnant à la Russie de jouer sur des sites neutres sans son drapeau ni son hymne et sous le nom de sa fédération — l’Union russe de football. Cela s’aligne sur les sanctions imposées par le Tribunal arbitral du sport en décembre 2020 pour punir la Russie pour le dopage d’État et la dissimulation de cas de tricherie, et appliquées aux Jeux olympiques de Tokyo l’année dernière et aux Jeux d’hiver de cette année à Pékin.



Même le hockey est concerné

L’équipe de football russe devait déjà jouer dans ces conditions si elle se qualifiait pour la Coupe du monde à cause des scandales de dopage. La décision de la FIFA d’appliquer les conditions à un événement sportif régional — les matchs de qualification — est le seul élément de sanction pour la guerre. Si la Russie affrontait la Pologne comme prévu le 24 mars et gagnait, l’équipe affronterait soit la Suède ou la République tchèque, le 29 mars.

Un autre des futurs adversaires de la Russie, l’Albanie, a également déclaré dimanche qu’il ne jouerait contre ce pays dans aucun sport. La Russie et l’Albanie doivent se rencontrer deux fois en juin dans le cadre d’un tournoi de football de l’UEFA — Nations League. Le groupe comprend également l’Islande et Israël.

Au hockey, la Fédération internationale a subi des pressions de la Finlande et de la Suisse pour interdire la Russie et le Bélarus, qui doivent tous deux participer au Championnat du monde en mai à Helsinki et à Tampere. Le président de l’Association finlandaise de hockey, Harri Nummela, a annoncé dans un communiqué qu’il avait eu des pourparlers avec la FIHG, basée à Zurich, pour exclure les deux pays du sport à l’échelle internationale. n

