Une quantité globale de 1,19 tonne de kif traité a été saisie dans deux opérations distinctes menées dans les régions de Tabelbella et Adrar, a-t-on appris dimanche auprès de la direction régionale des Douanes à Bechar. La première opération a permis la saisie de 533,5 kg de kif traité dissimulés dans un véhicule tout terrain, et ce au cours d’une opération de contrôle, de surveillance et de recherches à travers les vastes étendues désertiques frontalières de la région de Tabelbella (wilaya de Béni-Abbès), a précisé la sous-direction de l’informatique et de la communication. Deux (2) présumés trafiquants de drogue ont été interpellés au cours de cette opération menée par les douaniers avec l’appui des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP), a-t-on ajouté. La deuxième opération a porté sur la saisie aux environs de la ville d’Adrar de 659 kg de kif traité, par les douaniers, avec le soutien également d’un détachement de l’ANP, a signalé la source qui fait état là aussi de l’interpellation de deux (2) présumés trafiquants de drogue. Les deux (2) véhicules tout-terrain utilisés par les présumés trafiquants de drogue dans le transport de cette quantité de drogue ont été aussi saisis au cours de ces opérations. Une amende douanière de plus de 568 millions DA a été infligée aux mis en cause dans la première affaire, et une autre de plus de 679 millions DA à ceux de la deuxième affaire, a conclu la source.

