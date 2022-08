Plus d’une centaine de terroristes ont été éliminés depuis juillet au Mali, a déclaré la Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa). «Au cours des dernières semaines, les Forces armées maliennes (FAMa), à travers l’opération Kélétigui dans le cadre du plan Maliko, ont neutralisé plus d’une centaine de terroristes et interpellé un nombre important d’éléments des Groupes armés terroristes (GAT)», a affirmé jeudi le directeur de la Dirpa, Souleymane Dembélé lors d’une conférence qu’il a animée au siège de la structure. «Ces exploits de nos vaillants soldats ont été réalisés grâce aux ripostes vigoureuses et proportionnées à des attaques terroristes complexes et coordonnées perpétrées contre des cibles militaires et civiles dans plusieurs localités du pays, notamment à Kolokani, Kati, Dialassagou, Sokolo, Sévaré, Douentza, Koutiala, Tessit», a-t-il précisé. Le responsable a également expliqué que cela a été rendu possible grâce à «des missions de reconnaissances et des opérations aéroportées sur la base de renseignements précis».

