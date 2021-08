Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a annoncé dimanche à Alger l’augmentation de l’allocation de chômage au profit des jeunes. « Nous avons décidé d’augmenter l’allocation de chômage, la décision devant être annoncée lors du prochain Conseil des ministres », a précisé le chef de l’Etat lors d’une entrevue accordée aux représentants de médias nationaux. Et d’ajouter que cette décision tend à « préserver la dignité du jeune algérien et interdire à toute partie de l’instrumentaliser à des fins politiques ». Plus précis, il explique que le véritable développement requiert du secteur privé un investissement soutenu par l’accompagnement de l’Etat et du Trésor public. En attendant d’initier de telles actions, il a fallu prendre des décisions pour la prise en charge des jeunes « en leur évitant d’être outillés politiciennement », a souligné le chef de l’Etat. Et de noter que « les opportunités d’investissement dans le Sud, minimes, ont toutes été concrétisées par l’Etat », a-t-il rappelé. « Les jeunes savent que nous sommes mobilisés dans leur intérêt », soutient le Président Tebboune, se disant par la même optimiste car « il n’y a pas de signes de pauvreté dans notre pays comme il y en a dans notre voisinage africain ». Il a tout de même appelé les jeunes à faire preuve de vigilance et à ne pas se laisser entraîner par des parties qui tenteraient de les enrôler.

