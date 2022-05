Plus de 70 migrants partis de Libye pour essayer de gagner clandestinement l’Europe sont portés disparus après le naufrage de leur embarcation au large de la Tunisie, a indiqué hier mercredi la garde nationale tunisienne.

L’embarcation, qui transportait une centaine de personnes, a chaviré au large de Sfax (centre-est de la Tunisie). Des unités des garde-côtes et de la marine ont pu sauver 24 migrants mais les autres sont portés disparus, selon Houcem Eddine Jebabli, porte-parole de la garde nationale. Il a précisé que les candidats à l’émigration qui se trouvaient à bord de l’embarcation sinistrée étaient «de différentes nationalités africaines et asiatiques». «D’après les premiers éléments de l’enquête, le bateau pneumatique était parti des côtes de Zouara en Libye dans la nuit du 22 au 23 mai avec environ cent personnes à bord», a-t-il ajouté, en précisant qu’un seul corps avait été repêché. Mardi, la marine libyenne a annoncé que quatre migrants cherchant à gagner clandestinement l’Europe avaient péri et trois étaient portés disparus après le naufrage de leur embarcation au large de Mellitah, dans l’ouest de la Libye. Le chaos qui a suivi la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 a fait de la Libye, pays d’Afrique du Nord, une voie privilégiée pour des dizaines de milliers de migrants originaires d’Afrique subsaharienne, de pays arabes et d’Asie du sud. Ils cherchent à rejoindre l’Europe par les côtes italiennes, distantes d’environ 300 km des côtes libyennes. Plusieurs milliers d’entre eux se retrouvent bloqués en Libye, régulièrement épinglée par les ONG pour les mauvais traitements infligés aux migrants. Depuis le début de l’année, 6.340 migrants ont été interceptés et ramenés en Libye, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) publié lundi. Au moins 129 personnes sont mortes en tentant la traversée et 459 sont portées disparues et présumées mortes, d’après l’OIM. En Tunisie, la zone de Sfax est l’un des principaux points de départ des migrants tunisiens et étrangers vers les côtes italiennes. A l’approche de l’été, le rythme des départs clandestins s’accélère et de nombreux migrants meurent noyés. Début mai, les autorités tunisiennes avaient annoncé avoir retrouvé les corps de 24 migrants morts noyés après le naufrage de plusieurs embarcations au large des côtes de Sfax. L’Italie est l’un des principaux points d’entrée en Europe pour les migrants en provenance d’Afrique du Nord, arrivant principalement de Tunisie et de Libye, deux pays d’où les départs ont considérablement augmenté en 2021. L’an passé, 15.671 migrants ont réussi à atteindre le sol italien depuis les côtes tunisiennes contre 12.883 en 2020, selon le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES). Près de 2.000 migrants ont été portés disparus ou sont morts noyés en Méditerranée la même année contre 1.401 en 2020, selon l’OIM. (AFP)