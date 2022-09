Près d’un mois après les premiers incendies enregistrés, le 17 août, dans l’est du pays, l’opération d’indemnisation des victimes est «pratiquement achevée», a affirmé le Directeur général des Forêts.

PAR NAZIM BRAHIMI

«Nous avons recensé 393 sinistrés à El Tarf, 98 à Guelma et 155 autres dans la wilaya de Souk Ahras. L’opération d’indemnisation est pratiquement achevée avec le dernier sinistré aujourd’hui (hier, NDLR)», a déclaré Djamel Touahria. Il a ajouté qu’il ne reste maintenant que «les interventions biologiques» qui consistent à installer les ruches pleines et la plantation des arbres. Le même responsable a relevé, par la même occasion, qu’en dépit de la violence des incendies enregistrés cette année en Algérie, notamment dans les trois wilayas de l’Est, qui représentent à elles seules plus de 60% de la superficie incendiée et plusieurs morts, le bilan global des incendies est en «recul» par rapport à l’année dernière. Le premier responsable de la Direction générale des Forêts (DGF) a affirmé que la superficie totale incendiée au niveau national est de 24 073 hectares, dont 90% des superficies sont situées dans 8 wilayas, qui sont répartis comme suit : 5728 Ha de forêts, soit 24% des espaces brulés, 9661 Ha de broussailles (49,5%), 6970 Ha de maquis (29%), 1638 Ha d’arbres fruitiers en montagne (7%) et 80 Ha d’alfa (0,5%). Il a également précisé que 37 wilayas avaient été touchées et 1.003 incendies enregistrés.



A rappeler que l’opération a été menée par la commission sectorielle nationale et opérationnelle de l’indemnisation des agriculteurs touchés par les feux de forêt ayant causé des pertes matérielles considérables.

Cette commission, installée le 23 août dernier, a entamé son travail par des déplacements dans les wilayas concernées, avait informé le ministère de l’Agriculture dans un communiqué.

S’agissant du travail de prévention, M. Touahria a insisté sur la vigilance et l’implication de la société dans la lutte contre les incendies qui menacent la planète entière, faisant part de «la diminution des dégâts, résultat des plans et des mesures de prévention mis en place par les autorités», selon le même responsable.

«Cette année, la stratégie a bien fonctionné grâce à la mise en place des dispositifs et des mesures de prévention et aussi grâce à la mobilisation des différents secteurs, à l’instar de la Protection civile, de la Gendarmerie nationale et de l’Armée nationale populaire», a-t-il indiqué.

Ce dernier a ajouté que dans la finalité de poursuivre ces efforts et de se préparer pour les années à venir, la Direction générale des Forêts a engagé plusieurs chantiers. En plus des campagnes de sensibilisation permanentes des citoyens sur les incendies, le référencement des points d’eau, la répartition des agents à travers les postes de contrôle, une opération de réalisation de tranchés pare-feux est en cours de réalisation, a-t-il souligné.

«Cette opération exécutée par le Groupe Génie rural consiste à séparer les forêts et les habitations, à réduire les superficies en cas d’incendie», a expliqué M. Touahria, qui a fait part d’une demande adressée au ministère des Finances pour «le renforcement des effectifs de la Direction générale des Forêts par le recrutement et la formation de nouveaux agents».

Interrogé sur le réarmement des gardes-forestiers, il a fait savoir qu’il est «possible de récupérer les armes des gardes-forestiers», relevant à ce propos que «la réglementation est là et les gardes-forestiers est un corps qui dispose de l’autorisation du port d’armes, à l’avenir on va les récupérer», a-t-il noté.

Par ailleurs, le même responsable a affirmé, à l’occasion de son passage devant la commission de l’agriculture, de la pêche et de la protection de l’environnement de l’APN, que le «programme national de reboisement sera entamé le 25 septembre et s’étalera jusqu’au 9 octobre prochain.