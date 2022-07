Les directeurs de l’éducation se sont penchés pendant deux jours sur plusieurs dossiers liés à la rentrée scolaire et à son bon déroulement. Pour le ministre de l’Education, la prochaine rentrée sera porteuse de nombreux défis et incarnera les caractéristiques de la nouvelle Algérie. Le partenaire social, de son côté, appréhende, en particulier, la charge horaire et la surcharge des classes.

Près de 11 millions d’élèves feront, en septembre prochain, leur rentrée scolaire pour l’année 2022-23. De l’avis des acteurs sociaux, les difficultés ne manqueront pas, appelant ainsi les pouvoirs publics à mettre les moyens humains et matériels (postes pédagogiques, infrastructures) pour le bon déroulement de l’année scolaire.

Les enseignants appréhendent la question de la charge horaire et de la surcharge des classes. Ils demandent l’ouverture de postes budgétaires et la construction d’écoles pour résorber ces problèmes. La charge horaire a été provoquée par l’adoption du mode d’enseignement par répartition de groupe suite à la crise sanitaire qui n’est plus d’actualité. La plupart des enseignants ont été concernés par les heures supplémentaires, ce qui a impacté «négativement» leur efficacité et leur rendement. «Le ministère n’a pas organisé de concours de recrutement externe et nous redoutons le déficit d’enseignants», dit Abdelouahab Lamri Zegar, porte-parole de l’Union nationale du personnel enseignant et de la formation (Unpef).

Une préoccupation soulevée également par le Conseil des lycées d’Algérie (CLA). Le nombre d’élèves connaîtra une hausse de près de 4,3%. Le secteur de l’Education nationale accueillera au total 10 977 642 élèves, tous cycles confondus, répartis sur 353 175 groupes pédagogiques et encadrés par 529 826 enseignants. «La tutelle doit mobiliser les moyens humains et matériels pour l’encadrement des élèves», plaide le secrétaire général du CLA, Zoubir Rouina, qui propose d’ouvrir des postes budgétaires. «Il faut réduire le nombre d’élèves par classe et recruter des enseignants pour assurer l’encadrement pédagogique à tous les élèves de tous les niveaux». L’enseignement par répartition de groupes a servi à «réduire la surcharge des classes», mais a «considérablement fatigué» les enseignants qui ont vu leur volume horaire augmenter.

Quant au président de l’Union nationale des parents d’élèves (UNPE), Hamid Saadi, il indique que le ministère réceptionne annuellement des infrastructures. Ce qu’il considère comme un bon indicateur. Il estime, toutefois, que le retour à l’organisation scolaire normale posera avec acuité le problème de surcharge des classes. «On fera inéluctablement face à une surcharge des classes», regrette M. Saadi.

Dans un autre contexte, les syndicalistes et les parents d’élèves ont salué l’initiative de mettre à la disposition des élèves du cycle primaire les manuels scolaires en format numérique (PDF). Le ministre a évoqué la possibilité pour les élèves de les télécharger gratuitement, afin de réduire le poids du cartable des élèves. «La numérisation de l’Ecole est une nécessité. Mais ce ne sont pas toutes les familles qui sont en mesure d’acquérir des tablettes pour leurs enfants, notamment dans le contexte social actuel caractérisé par la chute du pouvoir d’achat», indique le porte-parole de l’Unpef. Le secrétaire général du CLA demande pour sa part des «éclaircissements quant aux mécanismes» de son application dans les écoles. Le président de l’UNPE s’est félicité pour sa part des mesures prises pour faciliter l’acquisition du livre scolaire. Le livre scolaire sera vendu dans toutes les écoles du territoire national et au niveau des librairies privées agréées et des services de vente électronique. «L’année passée, il y eu un problème de distribution et non de disponibilité de livre», indique M. Saadi.

Pour rappel, il a été décidé de la consécration, à partir de la prochaine rentrée scolaire, d’une prime forfaitaire en faveur des encadreurs de l’opération de vente de livres scolaires au niveau des établissements éducatifs.