Plus de 2.400 enfants ont été victimes de violences au cours des quatre (4) premiers mois de 2021, a indiqué hierdimanche à Alger la responsable du Bureau de protection des personnes vulnérables à la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), la commissaire de police Yasmine Khouas. Les services de Sûreté nationale ont enregistré au cours des quatre premiers mois de 2021, un total de «2.453 enfants victimes de différentes formes de violences, dont 1.035 cas de coups et blessures volontaires», a précisé la responsable lors d’une conférence organisée au Forum de la Sûreté nationale à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance. Elle a ajouté que «871 d’entre eux ont 14-15 ans, 397 sont âgés entre 10 et 13 ans et 333 ont moins de 10 ans». A cette occasion, la Déléguée nationale pour la protection et la promotion de l’enfance, Meriem Cherfi, a évoqué les politiques et les programmes mis en place par les pouvoirs publics pour la protection et la promotion de l’enfance. Rappelant les missions de l’Organe national de protection et de promotion de l’enfance (ONPPE) qu’elle préside, Mme Cherfi a précisé que cet organe créé en vertu de la loi 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l’enfant contribuait à la coordination des efforts entre les différents intervenants dans le domaine de l’enfance via une commission permanente englobant des représentants de plusieurs secteurs et instances concernés et de la société civile. La Déléguée nationale a, par ailleurs, souligné l’importance du numéro vert 11-11 mis en place par l’ONPPE pour le signalement de toute atteinte aux droits de l’enfant ainsi que de la cellule d’écoute en charge de l’examen des signalements au niveau de l’organe. Pour sa part, le président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche, Mustapha Khiati, a appelé à la mise en place d’un programme national destiné à la prise en charge de la petite enfance (moins de 5 ans) dans différents domaines en vue de la promotion de cette catégorie de la société, rappelant l’importance de cette étape de la vie dans le développement de la personnalité de l’individu. M. Khiati a également appelé à la mise en place d’une loi englobant les différents textes juridiques relatifs à l’enfance.

