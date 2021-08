Le nombre d’entreprises de statut juridique de personne morale, dotées d’un numéro d’identification statistiques (NIS) a atteint 194.567 au 30 juin 2020, a appris l’APS auprès de l’Office national des statistiques (ONS). Ainsi, le nombre d’agents économiques inscrits au répertoire des personnes morales a connu une augmentation de 8.418 unités par rapport au 30 juin 2019 (+4,52 %) et de 4.038 unités par rapport au 31 décembre 2019 (+2,12 %), précise l’ONS. Les entrées dans le répertoire national des entreprises au premier semestre 2020 sont de 4.005 entreprises qui ont fait l’objet d’une première identification par l’ONS, contre 5.056 entreprises au premier semestre 2019, soit une baisse de 20,79%. Par rapport au deuxième semestre 2019 où le nombre de création est de 4.278 entreprises, les entrées dans le répertoire national des entreprises ont diminué légèrement de 6,38 %. Le rythme de création d’entreprises par secteur d’activité durant le premier semestre 2020 a concerné notamment le secteur du commerce avec 1.497 entreprises créées, ce qui représente 37,38% du nombre global des entreprises créées au cours de cette période (4.005 entreprises). Le secteur de l’industrie manufacturière vient en deuxième position avec 759 entreprises, représentant un taux de 18,95% du nombre global des entreprises créés. Il est suivi par le secteur de la construction qui s’est vu renforcer par la création de 788 entreprises, soit 19,67%. S’agissant de la répartition régionale des entreprises créées au 30 juin 2020, l’ONS relève une concentration au niveau de la région Centre du pays avec 2.073 entreprises, soit 51,76% de l’ensemble des nouvelles créations (qui sont au nombre de 5.056 entreprises). La région Est vient en deuxième position avec 1.037 entreprises (25,89%), suivi de la région Ouest avec 655 entreprises (16,35%) et le Sud avec 240 entreprises (5,99%). Quant à la répartition des créations d’entreprises par wilaya durant la période considérée, la capitale s’accapare la part du lion avec 1.244 créations, ce qui représente 31,06% du nombre global des entreprises créées. Oran a occupé la deuxième position avec 353 entreprises (8,81%), suivie de Sétif avec 221 entreprises (5,52%), Constantine et Bejaia avec 170 entreprises chacune (4,24%), Blida avec 199 (3,94%), Tizi Ouzou avec 166 (4,14%). Par ailleurs, le nombre d’entreprises radiées du répertoire national des entreprises au premier semestre 2020 est de 1.912 entreprises, selon l’ONS. «Il y a eu un regain des radiations d’entreprises par apport à 2019, qui s’est traduit par une augmentation de 182 entreprises radiées par rapport au premier semestre 2019 (1.730 entreprises), soit 10,52 %, et une baisse de 864 entreprises radiées par rapport au deuxième semestre 2019 (2.776 entreprises), soit 31,12 %», lit-on dans le bilan de l’office. Les radiations d’entreprises par secteur d’activité, durant le premier semestre 2020, ont touché notamment le secteur du commerce avec un nombre de 800 entreprises, soit un taux de 41,84% du nombre global de 1812 entreprises. L’industrie manufacturière, elle, a enregistré la radiation de 363 entreprises (18,99%), tandis que le secteur de la construction s’est vu réduire de 281 entreprises, soit 14,70%.(APS)

