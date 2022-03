Le nombre des femmes commerçantes inscrites au registre de commerce a atteint 175.671 à fin février 2022, dont 160.458 personnes physiques et 15.213 personnes morales (gérantes de sociétés), a appris lundi l’APS auprès du Centre national du registre de commerce (CNRC). Par secteur d’activité, les femmes commerçantes-personnes physiques exercent notamment dans la distribution en détail (48,77% des femmes exerçant sous ce statut), les services (38,99%) la production de biens (8,86) la distribution en gros (3,18 %), la production artisanale (0,17 %) et l’exportation (0,03 %). Quant aux femmes commerçantes-personnes morales, elles exercent surtout dans les services (40,54 % des femmes exerçant sous ce statut), la production de biens (26,88 %) l’importation pour la revente en l’état (13%), la distribution en gros (9,75 %), la distribution en détail (7,60 %), la production artisanale (0,92%) et l’exportation (1,32 %). S’agissant de la répartition par wilaya, les femmes commerçantes sont implantées en grand nombre dans les grands pôles économiques et urbains et particulièrement à Alger qui vient en tête avec un nombre de 19.179 commerçantes, suivie d’Oran avec 11.088 commerçantes, de Tizi-Ouzou avec 6.830 commerçantes, Constantine avec 6.306 commerçantes, Sidi Bel Abbes avec 6.091 commerçantes, Tlemcen avec 5.860 commerçantes et de Blida avec 5.465 commerçantes. Il existe 40 wilayas dont le nombre de femmes varie entre 1.000 et 5.000 commerçantes, alors que 11 autres wilayas, situées en majorité dans le sud du pays, comptent entre 100 et plus de 800 femmes commerçantes, selon le bilan du CNRC.

