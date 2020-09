La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a mobilisé plus de 15.000 policiers, tous grades confondus, pour sécuriser les examens du Brevet d’enseignement moyen (BEM) prévus entre le 7 et le 9 septembre courant, a indiqué vendredi un communiqué de la DGSN. En application du plan sécuritaire tracé dans ce sens «15.341 policiers, tous grades confondus, veilleront à la sécurisation de 1940 centre d’examen au niveau national et accompagner les mesures préventives prises par le ministère de l’Education pour assurer le bon déroulement des examens au vu de la pandémie Covid-19. Dotées de tous les équipements et moyens techniques nécessaires, les différentes unités de police déployées à cet effet veilleront à la sécurisation du périmètre extérieur des centres d’examen, assurant l’acheminement des sujets et des feuilles d’examen au centre de collecte, a ajouté le communiqué. Des dispositifs de sécurité dont des patrouilles pédestres et motorisées pour assurer la fluidité de la circulation au niveau des routes principales menant aux écoles et centres d’examen, a poursuivi la même source. La DGSN a rappelé, à cette occasion, l’ensemble des conducteurs et des parents d’élèves d’éviter les stationnements devant les centres d’examen pour garantir la fluidité du trafic.

