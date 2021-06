De Tizi Ouzou, Sarah A. M.

Ils sont 15 088 candidats à subir, dès aujourd’hui et ce, durant trois jours (du 15 au 17), les épreuves du BEM, examen de fin du cycle moyen, dans 57 centres réquisitionnés. Les candidats venant des écoles privées sont au nombre de 314. Les filles figurent en tête, 7 710 soit 51,10%. Côté encadrement, 3 943 fonctionnaires ont été mobilisés par la Direction de l’Education qui a décidé de doter chaque centre d’une équipe d’assistance médicale comprenant un infirmier et un médecin généraliste. S’agissant de la prise en charge psychologique, elle a fait appel à des psychologues et mobilisé tous ses conseillers d’orientation. La Protection civile et les services de sécurité sont impliqués pour leur part et selon leurs domaines d’intervention respectifs dans la sécurisation de l’examen.

