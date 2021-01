Les recouvrements fiscaux réalisés par les douanes algériennes ont atteint 1.035 milliards de Da en 2020 contre 1.097 milliards DA en 2019, soit une baisse de 5%. Selon un bilan présenté mardi par des responsables des douanes algériennes lors des festivités de célébration de la Journée internationale de la Douane, le recouvrement fiscal réalisé par les services douaniers a connu une légère baisse de l’ordre de 5%, et ce en dépit d’un recul de 18% dans le volume des importations passées de 41,93 milliards de dollar en 2019 à 34,39 milliards de dollars. S’agissant des exportations, le bilan des douanes fait état d’un montant de 23,969 milliards de dollar en baisse de 33,57% par rapport à 2019, creusant ainsi le déficit de la balance commerciale à 10,595 milliards de dollar en 2020, en hausse par rapport à 2019 où il s’était établi à 6,110 milliards de dollar. Les recettes douanières ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) recouvrées en 2020 par les services des Douanes ont atteint des taux d’exécution de 115,67 % et de 104,36% respectivement. Commentant ces chiffres, la chargée de l’information et de la communication par intérim à la direction générale des douanes, Nassima Berikssi a indiqué que le renforcement de l’efficacité et du suivi en matière de recouvrement fiscal permettront d’augmenter les recettes douanières, soulignant que les chiffres réalisés témoignent de l’attachement des douanes algériennes à exécuter les missions qui lui sont dévolues. (APS)

Articles similaires