C’est une bonne nouvelle pour les amoureux du football anglais. Selon Associated Press, les tests effectués jeudi et vendredi dans les effectifs de Premier League ne revèlent aucun cas positif au Covid-19. La reprise du championnat est donc toujours prévue pour le 17 juin prochain. La Premier League peut souffler. Après avoir décidé de fixer sa reprise au 17 juin, une batterie de tests a été effectuée jeudi et vendredi dans les effectifs anglais. Les résultats semblent parfaits d’après les informations d’Associated Press : aucun cas positif n’a été détecté sur les 1 195 analyses faites. Autrement dit, la voie semble dégagée. n

