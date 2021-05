Une activité pluvio-orageuse, parfois accompagnée de chutes de grêle, affectera des wilayas de l’Ouest et du Sud-Ouest du pays, à partir de mercredi après-midi, indique un Bulletin météorologique spécial (BMS) émis par Météo Algérie. Les wilayas concernées sont Naâma et El Bayadh, précise le bulletin placé au niveau de vigilance « Orange », et dont la validité s’étale de mercredi à 17h00 à jeudi à 06h00, tandis que les quantités estimées se situeront entre 15 et 25 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 30mm. Les pluies, accompagnées de rafales de vent sous orage, sont également prévues à Béchar et Beni Abbes, à compter de mercredi à 21h00 au jeudi à 09h00, où les quantités estimées se situeront entre 15 et 25mm, ajoute la même source.

