Sitôt annoncée et répandue telle une traînée de poudre, la disparition d’Idir a suscité une avalanche d’hommages à l’égard de l’artiste exceptionnel qu’il était et des signes de compassion et de solidarité envers sa famille. Les marques d’admiration et de reconnaissance fusaient de toutes parts, ici, en Algérie, comme à partir d’autres pays, où la notoriété de l’artiste n’est plus à prouver. Ses tubes «Ava Inouva» et «Assendu» ont résonné partout à travers la planète. Outre les citoyens lambdas, des hommes de la culture, de la politique et du football ont rendu hommage à l’un des symboles de la musique algérienne.

Le ministre de la Communication et Porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, par la voix de son conseiller Noureddine Khelassi, a présenté ses plus vives condoléances à la famille de «l’immense dispensateur que fut un demi-siècle durant le «Djurdjura artistique», Idir. Hamid Cheriet qui a rejoint «assendu» la voie lactée».

«Un chanteur qui s’en est allé sur la pointe des pieds (…) comme un chant d’été à la fin de la colonie (…), comme se taisent les légendes de l’Algérie, son pays, son angoisse son inconsolable litanie», a écrit, pour sa part, le romancier Yasmina Khadra, pour qui le défunt «va beaucoup manquer à nos joies si chahutées de nos jours par nos peines (…) mais son absence sera pour nous Algériens et pour ses fans de partout, un grand moment de recueillement».

C’est le cas aussi de Lounis Aït Menguellat, autre légende vivante de la chanson algérienne d’expression kabyle, il a été l’un des premiers artistes à réagir et saluer la mémoire de son ami. Aït Menguelat a fait part de son immense tristesse à la disparition de Idir. «Le départ de Idir marque la fin d’une époque pour notre chanson», dit le ciseleur des mots, en qualifiant de «coup dur» la triste nouvelle de la disparition du fils d’Aït Yenni, mais en assurant que l’héritage qu’il a laissé lui «assurera l’immortalité». «Une Légende nous quitte», écrit pour sa part Mohamed Allaoua, qui a co-animé des concerts avec le défunt. Le chanteur kabyle Rabah Asma considère que «la Kabylie a perdu un symbole». D’autres artistes algériens, à l’image de Massa Bouchafa, Yasmina ont mis en exergue le fait qu’Idir représentait une idole de toutes les générations d’Algériens. Le musicien et producteur Safy Boutella a indiqué qu’il s’agit d’une «perte immense pour notre pays et le monde artistique». Pour sa part, l’auteur compositeur, interprète et dessinateur, Hocine Boukella, alias Cheikh Sidi Bemol, a salué en Idir «le phare de notre culture et la lumière qui guide les artistes».

La chanteuse finlandaise Stina, connue en Algérie pour ses reprises de chansons kabyles, a également exprimé sa tristesse suite à la disparition de Idir. «C’est avec une grande tristesse que je viens d’apprendre le décès d’une personne d’exception. Aujourd’hui, il laisse un vide effroyable mais aussi un héritage moral considérable», écrit la chanteuse scandinave.

Les chanteurs français, Patrick Bruel et Zaho, qui avaient partagé avec le chanteur des duos respectivement «les larmes de leurs pères» et « Tout ce temps», ont rendu hommage à un «pilier du patrimoine algérien». Un hommage été rendu par le président de l’Institut du Monde Arabe, Jack Lang, au monument de la chanson algérienne, qui dit éprouver «une peine immense» en apprenant la disparition d’une «légende» de la chanson kabyle. «Citoyen du monde et ménestrel au cœur tendre, Idir était unique. Il nous laisse un répertoire inoubliable», écrit Lang. «Chanteur-poète, sa voix douce résonnait puissamment en nous comme le chant d’un berger rêveur et généreux. Idir était un «chasseur de lumière». Il nous berçait de mélodies douces et nous transportait vers les hauts plateaux de la Kabylie dont il était un chantre magnifique et l’ange protecteur et bienveillant», écrit Jack Lang.

Les messages d’hommages à la mémoire de Idir ne sont pas uniquement exprimés par des artistes mais également par des politiques et des sportifs. L’ancien footballeur et actuel entraîneur du Réal Madrid, Zinedine Zidane, a tenu à rendre hommage à Idir en postant un message sur son compte instagram. «Triste nouvelle. Nous venons d’apprendre la disparition d’un homme que nous aimons profondément, un homme courageux et un exemple. Tu as marqué mon enfance en famille», écrit Zidane. Il en est de même pour les internationaux algériens à l’image de Ryad Mahrez, Rami Bensebaini ou Youcef Attal. L’ancien président français, François Hollande, a, pour sa part, qualifié Idir d’immense poète algérien.<

