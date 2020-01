Quand la Chine tousse, le marché pétrolier s’enrhume. Et, encore une fois, cette réalité est en train de se vérifier à travers le ralentissement des activités économiques de ce pays, suite aux mesures prises par les autorités contre l’épidémie de coronavirus qui sévit actuellement.

Ralentissement de l’économie chinoise, mais aussi des déplacements dans ce pays qui ont réduit la consommation d’essence, alors qu’à travers le monde, le coronavirus a porté un coup dur au tourisme dont le moyen de locomotion se nourrit d’essence aussi. Du coup, les pays producteurs d’or noir vérifient à leur compte une baisse de la demande et se retrouvent face à des prix en déclin, notamment depuis la semaine dernière qui avait vu les marchés enregistrer une série de baisses.

Mais hier, au premier jour d’une nouvelle semaine, les pertes étaient encore plus conséquentes, synonyme même d’un plongeon qui a fait revenir les prix bien en deçà des 60 dollars, soit des seuils qu’ils n’avaient plus connus depuis octobre dernier.

Plombé par la propagation du coronavirus, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars s’affichait à tout juste à 58,74 dollars en début d’après-midi à Londres, en baisse de 3,21% par rapport à la clôture de vendredi. Même tendance fortement baissière sur le marché new yorkais où le West Texas Intermediate (WTI) pour la même échéance, perdait 3,28% à 52,41 dollars.

« Les investisseurs craignent un ralentissement de la croissance chinoise et du secteur du tourisme à l’échelle mondiale, deux facteurs clés de la demande en pétrole », a expliqué Neil Wilson, de Markets.com, alors que de son côté, Naeem Aslam, analyste de Avatrade, a fait remarquer que « quand le moteur économique commence à avoir des ratés, le besoin en essence chute ».

Au moins 80 personnes sont mortes en Chine après avoir été infectées par le nouveau coronavirus apparu à Wuhan (centre) en décembre, selon les derniers chiffres des autorités locales, qui multiplient les mesures drastiques pour freiner la contagion tant à l’intérieur qu’en dehors du pays. Le nombre de cas suspects (près de 6 000) a doublé en l’espace de 24 heures et 56 millions de personnes sont coupées du monde au Hubei par les mesures de blocage. Le président Xi Jinping a averti samedi que l’épidémie s’accélérait et que la situation était « grave ».

L’Opep suit de près les marchés

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) est en train de « suivre de près les marchés en conjonction avec l’évolution de la récente épidémie de coronavirus », a indiqué hier le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, également président de la conférence de l’organisation. « Les premières indications semblent montrer à l’heure actuelle que cette épidémie serait moins virulente que celle du syndrome respiratoire aiguë sévère (SRAS) de 2003 », a relevé M. Arkab, déduisant que « l’impact sur les perspectives de la demande pétrolière mondiale serait donc faible ». « L’Algérie se tient prête à prendre toutes les mesures qui seraient nécessaires pour assurer la stabilité du marché pétrolier et ce, en collaboration avec les pays membres de l’Opep et les pays Non-Opep signataires de la Déclaration de coopération », a conclu la même source. De son côté, le ministre saoudien de l’Energie Abdel Aziz ben Salmane s’est voulu optimiste, se disant « confiant » dans l’endiguement du virus, selon l’agence Bloomberg. Le demi-frère du puissant prince héritier Mohammed ben Salmane a annoncé que l’Arabie saoudite surveillait la situation en Chine et que le virus n’avait qu’un « impact limité sur la demande mondiale », selon l’agence.