Intervenant hier dans le cadre de la mise en place des structures internes au Parti des Travailleurs (PT), la secrétaire générale du mouvement politique d’opposition, Mme Louisa Hanoune, est longuement revenue sur la situation économique et sociale du pays au regard des bouleversements mondiaux.

La responsable, pour qui la «situation n’est plus supportable», a dénoncé le manque de réactivité des pouvoirs publics, en Algérie et ailleurs, face à l’inflation et la pauvreté.

Mme Louisa Hanoune, tout en évoquant la «multiplication» des atteintes aux droits et libertés individuelles «au prétexte de la Covid», appelle en ce sens à corriger la stratégie du pays et, plus spécialement, à revoir le volet social dans le projet de loi de finances complémentaire 2022 : «Comment expliquer que le projet de loi de finances complémentaire ne rétablisse pas les transferts sociaux (…) Cette décision prise dans la loi de finances annuelle a supprimé le caractère social de l’Etat algérien, hérité de la Révolution et de l’Indépendance».

La responsable politique estime que la «crise» de la Covid a été instrumentalisée depuis 2020 «en Algérie et ailleurs» pour porter atteinte «aux droits syndicaux». Mme Louisa Hanoune précise que «l’excuse de la Covid a couvert, depuis 2020, des atteintes aux droits syndicaux». Il est en ce sens imposé aux travailleurs de «se taire et d’accepter toutes les diminutions de droits, les attaques contre les acquis sociaux (…) Les travailleurs n’accepteront plus cela ni en Algérie ni ailleurs, parce que les excuses sont fallacieuses». Une situation de conflit social latent est déjà en cours dans plusieurs pays d’Europe et d’Asie, indiquant l’existence «d’un processus révolutionnaire mondial (…) qui va vers une unification», selon la responsable du PT.

Les mois et les années apparaissent, également, particulièrement difficiles, Louisa Hanoune tenant pour preuve les estimations du FMI qui tablent sur «des prévisions sombres en matières de croissance mondiale», «après la Covid», on parle «des conséquences de la guerre en Ukraine et l’explosion des prix des marchandises de grande consommation dont les produits alimentaires et énergétiques».

Et dans des conditions marquées, selon la secrétaire générale du PT, par «une volonté de l’administration américaine de prolonger la guerre» entre la Russie et l’Ukraine ; les répercussions sur l’Europe mais aussi l’Afrique se font déjà sentir. La première, «une explosion des prix des hydrocarbures et, par conséquent, une hausse des prix des transports qui se répercutent sur l’ensemble de l’activité (…) C’est un cercle vicieux». Quant au sort plus particulier de l’Algérie, Louisa Hanoune souligne : «En matière sociale (…) personne ne peut nier l’effondrement constant et terrifiant causé par la hausse incontrôlée des prix ; même l’Office national des statistiques (ONS) reconnaît que cela ne s’est pas arrêté en 2022, contrairement à ses propres prévisions de 2021». Et dans cette logique, la responsable critique également le peu d’impact des «mesures prises en début d’année» dont le gel de la hausse des impôts ou la création d’une allocation chômage : «Ces dispositions n’ont pas réussi à limiter les symptômes de pauvreté (…) particulièrement pour les jeunes.»

Appelant en ce sens à la mise en place d’un «plan d’urgence», il s’agirait, selon la responsable politique, de «rattraper ou recréer» au plus vite «le pouvoir d’achat» perdu par les Algériens, au travers notamment du mécanisme «d’échelle mobile des salaires et de retraite (…) qui existait auparavant en Algérie». Quant à l’emploi, le PT demande «la création de postes de travail pérennes». Il faut que «l’Etat propose toutes les aides financières, logistiques et techniques aux entreprises privées et publiques qui produisent de la valeur» mais aussi «sauver les entreprises endettées et celles qui n’ont pas de plans de charge, en usant de plans d’investissements publics. C’est-à-dire ne pas compter sur des entreprises étrangères pour financer ou construire notre économie. Tout cela est un mirage, et le passé nous le prouve».

Politique et nouvelle stratégie que le PT appelle à mettre en place dans les meilleurs délais, Louisa Hanoune a également parlé, hier, de la nécessité d’une loi de finances complémentaire «pour corriger les erreurs de la dernière loi de finances». Cependant, la même responsable estime que les orientations prises par le gouvernement ne sont actuellement pas à même d’orienter le pays dans le bon sens et «d’enrayer» la récession : le projet de «la loi de finances complémentaire permettra-t-il de relancer la consommation en augmentant les salaires et en restituant les salaires non payés (…) Malheureusement, la réponse est non au regard de ce qui a été communiqué par les médias après la réunion du Conseil des ministres».

En effet, critiquant la vision du gouvernement, Mme Hanoune estime que le projet actuel se limite «à ne pas ajouter de nouveaux impôts (…) Cela est insuffisant, le pouvoir d’achat des Algériens est déjà inexistant depuis 2020 et la crise de la Covid».