Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné dimanche lors d’une réunion extraordinaire du Conseil des ministres consacrée au projet de loi des finances (PLF- 2023), d’accorder un intérêt accru à l’amélioration de la situation sociale du citoyen et à la garantie de la disponibilité et la stabilité des produits alimentaires, notamment ceux subventionnés, tout en luttant contre toute forme de spéculation.

Après présentation, par le ministre des Finances, du projet de loi et son débat, le Président de la République a donné des instructions concernant le dossier relatif au pouvoir d’achat, insistant sur «le rôle du Gouvernement dans la garantie de la disponibilité et de la stabilité des produits alimentaires, notamment ceux subventionnés, tout en luttant contre la spéculation dans toutes ses formes».

Il a également donné des directives pour «accorder un intérêt accru à l’amélioration de la situation sociale du citoyen, en premier lieu».

