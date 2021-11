<Le Bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN) a tenu, samedi, une réunion présidée par Brahim Boughali, président de l’APN, consacrée à l’examen des amendements proposés au Projet de loi de finances (PLF 2022), a indiqué la Chambre basse du Parlement dans un communiqué.

Lors de cette réunion, les membres du Bureau ont examiné 55 amendements proposés au texte du PLF 2022, a précisé le communiqué.

Au terme de la réunion, le Bureau a soumis 42 amendements remplissant les conditions légales à la Commission des Finances et du Budget de l’APN pour leur examen avec les délégués de leurs auteurs, ajoute-t-on de même source.

Le Bureau de l’APN a examiné, en outre, les questions orales et écrites déposées à son niveau et décidé de soumettre certaines questions remplissant les conditions légales au Gouvernement, a conclu le communiqué.

