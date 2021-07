Par Fazil Asmar

A la veille de la fête religieuse de l’Aïd el Adha, la startup Kharoufi Shop vient de lancer une plateforme numérique dédiée à la vente d’ovins en ligne. Le propriétaire de cette startup et initiateur de cette plateforme, Sid-Ali Siamer, est le benjamin d’une famille qui fait de l’élevage d’ovins et de bovins à Alger depuis plusieurs générations et active aussi dans le domaine de la boucherie, de l’abattage et de distribution en gros de viandes.

«Le gérant de cette startup a une longue expérience dans le domaine de l’élevage. A travers cette plateforme, il met leurs propres ovins en vente, vaccinés et suivis de près par les vétérinaires depuis leur naissance. C’est pour dire que les clients n’auront pas à s’inquiéter de la qualité des moutons. On ne risque pas de nous retrouver avec des viandes de mouton putréfiées», assure Sara Daoudi, gérante de l’incubateur qui a accompagné cette startup dans sa création. Grâce à ce service numérique, les potentiels clients peuvent acquérir un mouton non seulement pour la fête de l’Aïd, mais également pour d’autres occasions. Ainsi, les acheteurs ont le choix entre un mouton vivant ou égorgé. Les tarifs varient en fonction de la taille du mouton, entre 40 000 et 70 000 DA. Les clients peuvent choisir en se déplaçant jusqu’à leur point de vente ou bien commander en ligne. «Si un client veut un mouton de 40 000 DA, des photos lui sont envoyées avec tous les détails le concernant. Il peut choisir le mouton à partir des photos ou se déplacer. Ensuite, il fait sa commande et le mouton est livré gratuitement au moment choisi par l’acheteur, accompagné d’un certificat vétérinaire», explique-t-elle. Ceux qui préfèrent commander un mouton égorgé, il est également livré gratuitement au moment voulu, avec deux certificats délivrés par des vétérinaires. Le premier qui atteste de la qualité du mouton avant l’égorgement et un autre qui atteste de la qualité de la viande après égorgement. Les moutons sont égorgés dans les abattoirs tenus par cette famille d’éleveurs. En matière de paiement, l’équipe de cette startup se déplace gratuitement jusqu’aux domiciles pour encaisser 50% des commandes avant de recevoir le reste de la somme à la livraison.

La plateforme Kharoufi comprend également un espace dédié exclusivement aux actions de solidarité. Une rubrique «sadaqa» (aumône) est incluse dans cette plateforme pour faire profiter les familles nécessiteuses de la joie de l’Aïd el Adha, baptisée «Un mouton pour chacun». «Kharoufi est aussi une entreprise solidaire et soucieuse des plus démunis. Pour cela, il est possible de faire des dons de moutons à travers cette plateforme en faveur d’une association partenaire ou d’une famille nécessiteuse. En tant qu’éleveur, il nous est possible de fournir des bestiaux à un prix imbattable afin d’apporter de la joie à un maximum de foyers», assure le gérant de cette startup. Les prix des moutons destinés à la sadaqa sont fixés entre

31 000 et 41 000 DA.

Articles similaires