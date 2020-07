Les réformes structurelles auxquelles a appelé le chef de l’Etat, mardi, sont un chantier de long terme, qui nécessite une mobilisation permanente et effective de l’ensemble des institutions et des agents économiques.

Lors d’une séance de travail, organisée mardi, consacrée à l’examen du projet de Plan national de relance socio-économique, le Président Tebboune a donné des instructions détaillées à chacun des ministres concernés, à l’effet d’opérer des réformes structurelles dans la cadre de la politique générale du Gouvernement, à même d’assurer une exploitation optimale et transparente de toutes les potentialités et richesses naturelles nationales, à commencer par les mines dont regorge l’Algérie. Cela fait des années que les économistes et les institutions de Bretton Woods appellent à la mise en place d’une batterie de réformes structurelles afin de mettre le pays à l’abri des chocs externes qui affaiblissement durablement la résilience de l’économie algérienne. Dans sa dernière note de conjoncture, la Banque d’Algérie avait balisé le terrain en rappelant la nécessité d’efforts d’ajustement soutenus, notamment budgétaire, pour rétablir la viabilité de la balance des paiements et limiter l’érosion des réserves officielles de change. «Ces efforts devraient s’intégrer dans un vaste programme de réformes structurelles pour améliorer le recouvrement de la fiscalité ordinaire (y compris par la rationalisation des subventions), libérer le fort potentiel de croissance de l’économie nationale et diversifier l’offre domestique et les exportations de biens et services», avait souligné la banque centrale. Ainsi, ces réformes doivent être à caractère budgétaire et économique, se rapportant essentiellement à la nécessité de mobiliser davantage de recettes hors hydrocarbures en améliorant la collecte de l’impôt et en s’attaquant aux fléaux de fuite et d’évasion fiscales. Il s’agit également d’améliorer l’efficience et la gestion des dépenses publiques, tout en élargissant la réforme des subventions au-delà des produits énergétiques. Cela passe évidemment par l’assainissement des finances publiques, la réforme du train de vie de l’Etat, de la Fonction publique et du fonctionnement de l’administration et des entreprises publiques, aussi dépensières que budgétivores, les unes et les autres, alors que le retour sur investissement en matière de facilitation de l’acte d’entreprendre et de production laisse à désirer. Au plan de réformes économiques, le chef de l’Etat a évoqué à juste titre l’urgence de réviser le cadre juridique et organisationnel régissant l’investissement. Il est question aussi d’améliorer le climat des affaires, d’encourager le secteur privé, de faciliter l’accès au crédit, renforcer la gouvernance, la transparence et la concurrence. Le gouvernement devrait reconstruire à nouveau les passerelles entre l’université, la formation et les qualifications et le marché du travail, soutenir l’internationalisation des entreprises algérienne afin d’accroitre le PNB (produit national brut) et les exportations hors hydrocarbures, tout en améliorant la gouvernance des banques et accélérant la réforme bancaire et financière. Le gouvernement semble prendre conscience que l’heure des réformes de fond a sonné et qu’il va falloir retrousser les manches pour rétablir la viabilité du pays à moyen et long termes. Les efforts consentis jusqu’ici, se limitant à des restrictions aux importations et à une production monétaire à double tranchant, qui constituent des solutions de court terme, «devraient être complétés par des réformes visant à remédier aux faiblesses structurelles de l’économie», avait suggéré la Banque mondiale en avril dernier. Pour ainsi dire, l’après-pétrole tant espéré passe par la mise en place de réformes structurelles visant à accélérer la diversification de l’économie. Il est question aussi d’identifier les secteurs à haute valeur ajoutée afin de compenser la chute des recettes en devises. Le gouvernement semble miser désormais sur le secteur minier dont un département ministériel lui était consacré. Il est question d’exploiter l’ensemble des richesses que recèle le sous-sol algérien. n