Le nombre d’estivants ayant afflué sur les plages du pays du 15 au 31 août s’est établi à plus de 23 millions, a indiqué lundi à Alger le ministre du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou. Depuis l’ouverture progressive des plages jusqu’au 31 août, 23 millions d’estivants ont été enregistrés tandis que plus de 234.000 réservations ont été enregistrées au niveau des hôtels avant d’atteindre d’ici au 30 septembre, plus de 586.000 réservations, a déclaré le ministre en marge d’une visite à la Résidence Marina «H3» à Sidi Fredj.

